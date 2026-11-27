La fuerza e influencia de Cristian Corvillo ante Pedro Sánchez llegó a ser temida por el propio Santos Cerdán. Hasta tal punto que el hombre clave del presidente llegó a mantener una conversación con Koldo García Izaguirre para cortocircuitar ese poder de Corvillo. La solución propuesta por Koldo fue tajante y muy de su estilo: "Pues se le parte la cara y solucionado".

Todo aparece en una investigación previa de la UCO que ahora cobra toda la importancia para entender la vinculación entre Pedro Sánchez y Cristian Corvillo. Corvillo era plenamente cercano a José Luis Ábalos. Lo defendía incluso ante Santos Cerdán. Pero Cerdán allá por abril de 2021 ya tenía información privilegiada y se preparaba para la posible caída de Ábalos. Y el enfrentamiento llegó a su punto máximo.

Cerdán llegó a temer la evidente cercanía de Corvillo a Sánchez: "Que no se equivoque, que tenga cuidado lo que habla de mí", afirmó, como desvelan los mensajes interceptados por la UCO. "Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo en Córdoba", añadió Cerdán en mensajes remitidos a Koldo.

Y Koldo, fiel a su estilo, dio la solución: "Pues se le parte la cara y solucionado".

A ese nivel llegaba el enfrentamiento y la propuesta de ideas para cortocircuitar el poder de Corvillo.

La investigación de la UCO sobre los integrantes de las tramas del PSOE ha dejado constancia del poder de Cristian Corvillo y de su cercanía a Pedro Sánchez. El hombre que ha llegado a estar vinculado a tres tramas socialistas —Mascarillas, Obras Públicas e Hidrocarburos— y que fue citado por Pedro Sánchez en abril de 2023 para hablar del "jefe" —José Luis Ábalos—. Un hombre, vinculado a la trama Hidrocarburos por medio de su hermano Rubén y su entramado de sociedades, y que llegó a producir tal miedo en el súperpoderoso Santos Cerdán que los móviles y mensajes interceptados recogen la frase de Cerdán más delatora: "Que tenga cuidado lo que habla de mí".

La frase se la dijo Cerdán a Koldo García Izaguirre, al que, de hecho, pidió intermediación para que Corvillo cesara en la campaña de desgaste que había lanzado contra el secretario de organización del partido que sustituyó a Ábalos tras su caída.

"Esta cuestión a la integridad de Koldo aparentemente no habría afectado a la relación entre éste y Santos. Ejemplo de esto es la conversación que ambos mantuvieron el 26 de abril de 2021 en la que Santos alertó a Koldo de que una persona a la que se refirió como 'Cristian' había hablado mal de él y había dicho que Santos y Ábalos estaban enfrentados", señala la UCO en uno de sus informes. Cristian era Corvillo.

"Koldo aprovechó esta circunstancia para defender a Santos y ofrecerle solucionar el problema con Cristian Corvillo. Asimismo, Koldo realizó un comentario de especial relevancia al agradecerle a Santos el hecho de tener todo pagado gracias a él, por traerle a Madrid y haberle dado la oportunidad". Todo pagado, "gracias" a Cerdán: ese fue el gran argumento. Cerdán contestó: "No hace falta que me lo agradezcas, te lo has ganado".

"Ábalos fue cesado de su cargo de Secretario de Organización del PSOE, pasando a sustituirle Santos desde el 13 de julio de 2021", añade la UCO. Un detalle más que importante para entender la pelea.

Hay que recordar que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional ha revelado recientemente mensajes de WhatsApp en los que el que fuera chófer de Sánchez y muchas otras cosas, Cristian Corvillo, aseguraba haber mantenido una reunión privada de 35 minutos a solas con Pedro Sánchez en abril de 2023 para hablar de José Luis Ábalos.