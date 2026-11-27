Qué ganas tengo de que sea 30 de noviembre. Ese día por fin los fachas podremos imponerle una cárcel de tela a nuestras parejas, golpear impunemente a nuestros amigos gays y encadenar a nuestras hijas en la cocina para, cuando cumplan catorce años, poder casarlas con un tío segundo que nos pague cien mil euros de dote. O eso es lo que dicen en los mítines de la izquierda, confundiendo ser conservador con ser un pakistaní del Raval.

Mientras la izquierda anuncia un apocalipsis que sólo existe en su cabeza, la derecha se limita a glosar los grandes éxitos del progresismo en los últimos ocho años. Una ristra de catástrofes, corruptelas, desgracias, latrocinios, embustes, traiciones y desvergüenzas que, cada una de ellas por separado, habría hecho caer a cualquier gobierno occidental que no fuera el de Donald Trump, el espejo corrupto en el que se mira el sanchismo. La derecha no necesita inventarse chorradas para muy cafeteros: lo que va a suceder si Sánchez continúa quemando queroseno en el Falcon es exactamente lo que ha venido sucediendo desde 2018: una degradación cada vez más rápida y cada vez más inexorable del país, del Estado y de sus servicios públicos. Tragedias ferroviarias, invasiones extranjeras, provincias enteras tomadas por las narcomafias y un gobierno preocupado únicamente de mantener un relato alucinógeno, apoyado en una prensa digna de Turkmenistán. Y todo eso regado con cantidades industriales de vergüenza ajena.

Lo único bueno de las campañas electorales es que se acaban. No sé si mi corazón podría soportar más saltitos idiotas detrás de una pancarta de la mujer del presidente del Gobierno, una persona cuya capacidad intelectual y ralea moral se resume en que la enchufaron en un no work job por ser la mujer de quien es y aun así consiguió acabar imputada por cuatro delitos distintos. Yo a un gobierno de derechas de momento sólo le pido que no dé miedo y asco a partes iguales, que no contrate a clanes gitanos de narcotraficantes para ejecutar a jueces díscolos, que no coloque a sus prostitutas favoritas en empresas públicas, que no use a la Fiscalía General del Estado contra sus adversarios políticos y, a ser posible, que no se vaya de vacaciones a un palacio tropical mientras cien mil extranjeros en edad militar invaden un territorio español. Pero una vez hecha la pertinente limpieza, desinfección y demolición de la obra legislativa maligna de la izquierda, de los nuestros se esperará algo más.

El sanchismo ha demostrado muchas cosas, pero la más evidente es la debilidad de la democracia española. Ha bastado el ascenso al poder de un narcisista acomplejado sin más talento que la supervivencia personal para que los cimientos del sistema, que resistieron sin demasiados problemas el terrorismo etarra y el golpismo catalán, empiecen a agrietarse.

Nuestro sistema de pesos y contrapesos ha saltado por los aires, dejando al descubierto una realidad más triste y oscura de lo que nos gustaría reconocer: todos los poderes del Estado se concentran en una única persona. Todos excepto uno, el judicial. Una reedición del tripartito Sánchez-ETA-Chavismo desataría una venganza sin precedentes contra los jueces, aunando el odio tradicional de la extrema izquierda con el resentimiento personal de un individuo que se cree por encima del bien y del mal. Por eso es necesario que llegue un gobierno estable y fuerte, capaz de fortalecer las instituciones y hacerlas verdaderamente independientes, y evitar que caigan en manos del primer tiranuelo sin escrúpulos que falsifique las elecciones de su partido con la misma desvergüenza con la que plagió su tesis doctoral.

Este domingo todos a votar como si no hubiera un mañana. Porque para las víctimas de la incompetencia y corrupción sanchistas, de Urda a Adamuz y de Valencia al Ifema, no lo hubo. Por ellos, por nosotros, por Ceuta, por El Hierro y La Palma, por Barbate y por Guipúzcoa, ganemos esta batalla.