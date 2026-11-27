El segundo debate electoral de esta campaña, en el que han participado los candidatos –Feijóo, Sánchez, Abascal y Colau– de los cuatro partidos más importantes, ha sido un espectáculo penoso.

El presidente del Gobierno, que presumió personalmente y a través de toda su red de palmeros políticos y mediáticos de haber ganado el enfrentamiento con el popular por su tono calmado y de su presunta moderación y educación, este jueves ha hecho todo lo que decía que no se debía hacer: interrumpir, agredir y, sobre todo, mentir.

Al líder del PSOE le ha acompañado en este envite la candidata del Frente Amplio, cuya concertación con Sánchez ha sido más que evidente: desde el primer bloque se ha visto que no es que tuviesen un pacto de no agresión, sino que parecían directamente haber ensayado un debate en el que se ha hecho evidente que querían desgastar más a Feijóo que a Abascal.

Del otro lado, está claro que los dos candidatos de Vox y PP han mantenido el pacto de no agresión que ha caracterizado –afortunadamente– toda la campaña de ambos partidos, pero eso que es lógico y no es en absoluto reprochable, no tiene nada que ver con orquestar una estrategia común, que eso sí que es un fraude a sus propios electores y una perversión de un formato que no está pensado para pactos ocultos y en el que cada uno debería defender su programa.

Además, y en esto Sánchez se ha llevado la palma como por otra parte todos sabíamos que iba a pasar, las mentiras y el desprecio han sido las herramientas que ha usado el presidente del Gobierno para intentar dar respuesta a las muchas dudas sobre su desastrosa gestión: datos económicos manipulados, cifras directamente inventadas y, como siempre, responsabilizar a los demás de lo que él no ha sabido o no ha querido hacer.

Quizá el momento culminante de esta inmensa catarata de trolas ha sido cuando Sánchez ha dicho, sin sonrojarse, que "el PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción", ya más que mentira directamente una broma de mal gusto del líder del partido de Ábalos, Koldo, Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez, los imputados de la SEPI, la cloaca de Leyre Díaz, los rescates a aerolíneas, Zapatero… Realmente la desvergüenza del presidente del Gobierno es infinita, pero cabe preguntarse si exhibirla de una forma tan evidente no resulta contraproducente hasta dentro de sus propios votantes.

En cuanto a los dos partidos de la derecha, lo primero que hay que reseñar es que, como decíamos, han mantenido el pacto de no agresión que ha caracterizado la campaña y que no nos cansaremos de señalar como un gran acierto. Más allá de eso, cada uno de los candidatos ha aprovechado el debate a su manera: Abascal ha estado muy sólido dando réplica a Sánchez y a Colau y exponiendo sus mentiras y la catástrofe de la gestión del Gobierno, mientras que Feijóo se ha esforzado más que ninguno de los presentes en recordar el programa con el que se presenta y, en todos los bloques, ha insistido en las medidas que va a poner en marcha si gana las elecciones.

Más combativo uno, más institucional el otro, lo que está claro es que ambos han demostrado que hay una alternativa sólida al paripé, la desvergüenza y las mentiras de la izquierda y que España podrá, por fin, elegir un Gobierno que la saque de este desastre en el que nos han metido ocho años en los que un inmoral, inepto y corrupto ha ocupado Moncloa.