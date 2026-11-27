Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura defendida en la tribuna de oradores del Congreso por José Luis Ábalos. Con eso está dicho casi todo sobre el sanchismo, una de las mayores lacras sufridas por los españoles en el último medio siglo. Cuando Sánchez tomó las riendas del país, España era una democracia homologable. Ahora está al borde de ser un régimen populista bananero, una mezcla de autocracia y cleptocracia presidida por un político incapaz de sentir la más mínima empatía y que ha gobernado en contra de más de la mitad del país con el concurso de proetarras y golpistas.

La corrupción es la principal seña de identidad de Sánchez, una corrupción intrínseca, estructural, tan profunda que va desde la familia al partido pasando por el Gobierno y por todas las instituciones que ha manoseado y colonizado el sanchismo. Y peligrosa, muy peligrosa, como muestra el sumario de las cloacas socialistas con el encargo a unos narcotraficantes de eliminar a la juez que investigaba al hermano de Sánchez, condenado sólo por prevaricación gracias a que muchos testigos cambiaron el sentido de sus declaraciones. Vista la amenaza que pesaba sobre la magistrada, ahora se entiende perfectamente que los testigos dijeran en la vista lo contrario de lo que habían manifestado previamente.

Al caso del hermano hay que sumar el de la esposa, que también refleja perfectamente esa concepción autoritaria del poder por parte de Sánchez. Y esa osadía de convertir a la señora en catedrática por parte de un tipo que no ha leído ni la tesis doctoral que plagiaron para él. Estamos ante un caso verdaderamente insólito, una carrera financiada por las saunas y prostíbulos del suegro, una trayectoria forjada con el exportero de un prostíbulo, con un número dos adicto al sexo de pago con dinero público, otro número dos dedicado a negociar con Puigdemont y a cobrar comisiones, asesores que han tenido que dejar el cargo por acosadores sexuales y así hasta la náusea.

Pero es que la corrupción se cobra vidas y no sólo por la vía directa, como se pretendía con la juez de Badajoz. Los negocios con las mascarillas durante la pandemia dirigidos por Koldo y Ábalos privaron a los sanitarios y a la población de equipos de protección y material que hubiera resultado crucial para salvar vidas. Del mismo modo que animar a una multitudinaria manifestación feminista del 8-M cuando más de media Europa había adoptado ya medidas contra el virus no contribuyó a reducir la mortalidad, sino todo lo contrario.

Los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, con 69 y 45 muertos, respectivamente, también están relacionados con la corrupción y con las prioridades del sanchismo, con la dramática falta de mantenimiento de las infraestructuras y con el desvío de ingentes cantidades de fondos públicos para gastos como colocar a las amantes en las empresas públicas, entre otras prácticas aberrantes. A ello hay que sumar la dramática incompetencia en casos como la gota fría de Valencia, el desastre del apagón, el abandono de los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, la invasión de Ceuta más la sumisión de Sánchez al régimen marroquí, las recurrentes crisis migratorias expresadas ahora con toda crudeza en El Hierro, también abandonada por el Gobierno.

La política internacional de Sánchez ha estado a la altura de la inmensa corrupción. Nadie como el líder socialista para hundir el prestigio de España y causar daños prácticamente irreparables en relaciones cruciales para la seguridad de los españoles. Sánchez se ha enfrentado por su cuenta y riesgo a los Estados Unidos y a Israel, ha roto consensos en la Unión Europea para presentarse como una especie de alternativa al trumpismo cuando no es más que un lacayo de Marruecos y un embajador del chavismo.

Los méritos de Sánchez son prácticamente interminables. He ahí la amnistía a los golpistas catalanes gracias a la que continuó instalado en la Moncloa a pesar de haber perdido las últimas elecciones, las del 23 de julio de 2023. Con tal de seguir en el poder, Sánchez asumió todos los chantajes separatistas. "No nos lo podíamos creer", manifestó Carles Puigdemont en la reciente entrevista de El Mundo.

No hay línea roja que no haya cruzado Sánchez en los últimos años sostenido por los corruptos, por los herederos del terrorismo vasco, por quienes estuvieron a punto de causar un enfrentamiento civil en Cataluña, por todos y cada uno de los enemigos de España y de los españoles. Todas las instituciones y todos los poderes del Estado han sido dañados por un tipo capaz de negar la participación de Marruecos en la invasión de Ceuta y al tiempo echar la culpa al CNI, debilitando aún más nuestra defensa. Y todo ello mientras ha fomentado con sus extensiones mediáticas un ambiente guerracivilista totalmente irrespirable.

Después de semejante balance, con unos resultados económicos catastróficos, con un empobrecimiento generalizado de la población, con una inflación descontrolada, con el despilfarro por bandera y sin haber aprobado unos presupuestos en toda la legislatura, se presenta Sánchez como el defensor de las pensiones y la vivienda asequible. La falta de moralidad es absoluta.