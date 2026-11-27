El politólogo Javier Martín Merchán ha asegurado que "el pescado está ya vendido" de cara a las elecciones del 29 de noviembre: la media de los sondeos otorga "entre un 83 y un 85%" de probabilidades a una mayoría absoluta de la derecha, mientras que las opciones de una mayoría progresista sin necesitar a Junts rondan el 5%.

En La Noche de Cuesta, Martín Merchán ha relativizado el impacto del debate de este jueves. "Estos debates tienen poca influencia en el voto, los bloques ya están muy cristalizados", ha afirmado. Aun así, ha apuntado una paradoja: si se asume que Ada Colau tuvo una buena actuación, eso podría beneficiar a Alberto Núñez Feijóo. "El éxito de Colau en el debate puede ser el éxito de Feijóo el domingo en las elecciones", ha señalado.

Según ha explicado, si Colau consigue movilizar al votante indeciso entre el PSOE y el espacio situado a su izquierda, la estrategia socialista de absorber todo lo que tiene a su izquierda para convertirse en primera fuerza y competir con el PP en las circunscripciones pequeñas y medianas "no tendría éxito, todo lo contrario".

El analista ha ofrecido las cifras que se desprenden de los promedios de sondeos. "Hay muy pocas posibilidades de que todo lo que hay a la izquierda del Partido Popular tenga posibilidad de armar gobierno después del domingo", ha indicado. Además, ha subrayado que "prácticamente la suma de todos los promedios da un 83% u 85% de probabilidades a que se arme una mayoría absoluta de la derecha". El promedio asigna un 25% de probabilidades al PSOE de ser primera fuerza, sin que eso suponga capacidad de formar mayoría, lo que implica que "en tres de cada cuatro casos el Partido Popular es primera fuerza".

Sobre el 15% restante, ha precisado que la opción más probable no sería una mayoría de izquierdas, sino una situación de bloqueo en la que todo volvería a depender de Junts, "uno de los actores que precipitó el adelanto electoral". La probabilidad de una mayoría progresista sin necesitar a Junts, ha insistido, está "en torno al 5%".

Sobre la influencia de la ley de Nietos ha explicado que es un factor desestabilizante en la medida en que la izquierda puede utilizarla "para sembrar la duda e impugnar un potencial resultado electoral que no les interese". Ha apuntado que la izquierda hace dos cosas en el tramo final de la campaña: movilizar a su electorado asumiendo que tiene la primera plaza atada y capacidad de armar mayoría, "cosa que ninguna tabla da", y alimentar la sombra de duda sobre el resultado. "Se trata de allanar el camino para un último truco de Sánchez el domingo", ha concluido.