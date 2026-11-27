El Partido Popular ha denunciado a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral Central por "rebeldía" al utilizar su programa de La Hora de La 1 y las redes oficiales del programa para manifestarse en contra de un requerimiento previo del organismo, que le exigía extremar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el periodo electoral.

La sanción de la JEC por "falta de neutralidad" fue en respuesta a un recurso de Vox por cuestionar que el partido pudiera tener cabida en la cadena pública. Después de realizar estas manifestaciones, la presentadora exhibió una silla vacía en su programa para evidenciar que el líder de Vox no había respondido a su invitación para ser entrevistado.

El PP solicita a la JEC que se reitere a la Corporación dicho requerimiento y se verifique su cumplimiento efectivo durante lo que resta de periodo electoral. Desde el equipo de Feijóo han comunicado las entrevistas que el candidato tiene programadas para este viernes y que incluyen el programa Es la Mañana de Federico, en esRadio. Nada de TVE, a la que han extendido su denuncia ante la JEC por "falta de neutralidad".

La censura de TVE al PP vasco

El partido de Feijóo exige "amparo urgente" ante "la omisión en sus informativos de hechos de evidente relevancia electoral, como son el acoso y la intimidación a sus candidatos, así como las publicaciones de altos cargos de dicha Corporación dirigidas contra dirigentes del PP".

En su escrito de reclamación, el PP censura que los Telediarios de TVE –en concreto el Telediario 1 y el Telediario 2–, omitieran en sus ediciones el acoso e intimidación que sufrieron los candidatos populares Jon Echeverría y Ester Muñoz en Andoain (Guipúzcoa). Para el PP, "se silenció un hecho de evidente relevancia electoral que ya había sido difundido por las agencias de noticias".

Asimismo, el escrito censura el comportamiento del Director de Desarrollo Corporativo de RTVE, Roberto Lakidain, quien, "valiéndose de su puesto directivo y su perfil público, se pronunció públicamente, y en plena campaña electoral, sobre las manifestaciones del candidato del PP Borja Sémper, relativas a la programación cultural en RTVE".

El PP reclama a la JEC que se requiera a dicho directivo que retire las publicaciones dirigidas contra Sémper y, a su vez, que se exija a la Corporación que sus directivos se abstengan, durante lo que resta del periodo electoral, de pronunciarse sobre declaraciones de candidatos o formaciones concurrentes a la misma.

La batalla del PP contra TVE

La formación de Feijóo declaró la guerra al ente público desde el inicio de la campaña, cuando vetaron a RTVE para organizar cualquiera de los debates de candidatos. El empeño de Sánchez en que se celebrara en la cadena, vetando a las televisiones privadas, estuvo a punto de echar por tierra la posibilidad de que se celebrara ningún enfrentamiento. Finalmente, se acordó que lo acogiera la Academia de la Televisión.

El PP trasladó la semana pasada que no ponían pegas a ir a TVE para ser entrevistados, con la única condición de que el entrevistador formara parte de la plantilla de la cadena, y no de una productora externa. Un requisito que cumple, desde hace poco, Intxaurrondo.

La propia presentadora y el presidente de RTVE, José Pablo López, agitaron públicamente la falta de respuesta oficial del PP a la entrevista, sembrando dudas. Finalmente, el partido ha optado por no acudir, especialmente después de la sanción de la JEC a la presentadora.