El Partido Popular ha esperado al último día de campaña para desbloquear las últimas medidas del programa electoral, que mantenía ocultas. Un total de ocho propuestas para fiscalizar las primarias de los partidos (en clara referencia a las del PSOE que hicieron secretario general a Pedro Sánchez); medidas de protección a las familias y de protección a la infancia y a los adolescentes frente a las pantallas.

Lo que Alberto Núñez Feijóo definió como su "contrato con los ciudadanos", recoge también iniciativas de cara a posibles pactos poselectorales, como la negativa a ceder "en materia de igualdad básica" y "prohibir las amnistías como contraprestación política", en referencia a la Ley de Amnistía que permitirá a Carles Puigdemont regresar a España.

El PP se compromete, además, a hacer obligatorio que se publiquen, en su integridad, los acuerdos de investidura, de legislatura y de apoyo parlamentario. La iniciativa pretende impedir la existencia de compromisos políticos ocultos que no sean conocidos por los ciudadanos, como ha ocurrido con el PSOE con Bildu y la excarcelación de etarras, o las promesas hechas a Junts y el PNV.

Para establecer límites a futuras negociaciones, Feijóo se compromete a preservar las competencias estatales en materia de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, Fuerzas Armadas, política exterior, inmigración y fronteras, de manera que no puedan ser objeto de cesiones a cambio de apoyos parlamentarios. Además, derogará la Ley de Amnistía y aprobará una nueva Ley del Indulto, como ha prometido este viernes en su última entrevista de campaña, concedida a Es la Mañana de Federico, de esRadio.

La nueva norma recogerá criterios objetivos y transparentes para su concesión y excluirá a los condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional y delitos graves contra menores. Con estas tres reformas, el PP establece un marco para los acuerdos de gobernabilidad, como ya hizo con los pactos autonómicos con Vox. Una precaución también frente a lo ocurrido en los últimos años con el Gobierno de Sánchez.

Las ocho medidas desbloqueadas:

83. EL DINERO DE LAS PRIMARIAS DE LOS PARTIDOS TAMBIÉN ESTARÁ FISCALIZADO. La ley regula las campañas electorales y las cuentas anuales de los partidos, pero no el dinero con el que se compite por dirigirlos. Ese vacío permite que las candidaturas internas se financien al margen de cualquier fiscalización. Quien aspira a dirigir un partido, y por tanto a gobernar, no puede competir con fondos que nadie controla. Reformaremos la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que los procesos internos de elección de sus dirigentes se financien exclusivamente a través de las cuentas del partido, con ingresos y gastos declarados y sometidos al Tribunal de Cuentas.

109. CREAREMOS UNA SECRETARÍA DE ESTADO DE MAYORES. La jubilación abre hoy una etapa de la vida que puede durar varias décadas y que merece políticas públicas propias. Por primera vez, habrá una Secretaría de Estado que concentrará las políticas que afectan a los mayores. Coordinará las actuaciones en materia de salud, vivienda, movilidad, autonomía personal y dependencia. Evaluará el impacto de las decisiones del Gobierno sobre los mayores e incorporará su participación en el diseño de las políticas públicas que les afectan.

132. QUIENES TUVIERON QUE HUIR DE ETA PODRÁN VOLVER A VOTAR EN SU MUNICIPIO. Promoveremos la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados.

164. FAMILIA NUMEROSA PARA SIEMPRE. Reformaremos la Ley de Protección a las Familias Numerosas para que los padres conserven de por vida su título y su categoría, general o especial, aunque sus hijos se hagan mayores. Ningún cambio en la situación familiar, ya sea una separación, un divorcio o una custodia compartida, supondrá perder el título. Quien ha sacado adelante a una familia numerosa ha hecho un esfuerzo que no caduca, y el reconocimiento tampoco debe caducar.

167. TRANSFORMAREMOS EL MODELO DE ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. Queremos reducir el número de niños que crecen en instituciones: todos merecen un hogar con afecto, seguridad y estabilidad. Priorizaremos el acogimiento familiar. Impulsaremos con las Comunidades Autónomas la agilización de todos los trámites para promover el acogimiento y la adopción y reforzar el acompañamiento y los apoyos económicos, psicológicos y laborales, con especial atención a los menores con discapacidad o necesidades complejas. Permitiremos incluir a los menores acogidos en la declaración conjunta del IRPF y extenderemos a los acogimientos temporales y de urgencia el cómputo de los menores para el reconocimiento de la condición de familia numerosa mientras dure el acogimiento.

173. TRABAJAR SIEMPRE COMPENSARÁ, Y LAS PRESTACIONES SOCIALES SERÁN UN PUENTE HACIA EL EMPLEO. La mejor política social es la que devuelve a cada persona la capacidad de valerse por sí misma. Crearemos una Renta de Activación que reúna el ingreso mínimo vital y los subsidios en un solo camino hacia el empleo para quienes pueden trabajar. Lo haremos en colaboración con las Comunidades Autónomas y será compatible con el empleo desde el primer día, de modo que aceptar un empleo siempre mejore la renta del hogar. Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable, y rechazar sin causa empleos adecuados, de forma reiterada, tendrá consecuencias graduadas. Evaluaremos a los servicios de empleo por los trabajos que consigan. Quien no pueda trabajar por incapacidad o dependencia mantendrá una protección específica, y la ayuda a la infancia seguirá siendo una prestación propia.

200. NINGUNA LEY ESPAÑOLA EXIGIRÁ AL CAMPO MÁS DE LO QUE EXIGE EUROPA. Suprimiremos toda obligación añadida por la normativa estatal a agricultores, ganaderos, pescadores y empresas rurales sin justificación objetiva. Promoveremos en la UE un freno de emergencia regulatorio ante nuevas exigencias que comprometan la viabilidad del campo.

210. NO HABRÁ PANTALLAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCUELA. Fijaremos que la lectura y la escritura se aprendan en papel y que de los 3 a los 12 años se priorice el aprendizaje sin pantallas individuales en el aula. Lo acordaremos con todas las Comunidades Autónomas. Los libros y el cuaderno volverán a ser las herramientas prioritarias de los primeros años. Y, por supuesto, el alumno que por una discapacidad necesite un dispositivo de apoyo lo seguirá teniendo.