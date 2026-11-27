En la sede socialista, dan el resultado prácticamente por descontado. O, al menos, eso es lo que proclaman. Fuentes socialistas aseguran que, a apenas dos días de la cita electoral, están mejor que en 2023. En Ferraz se atribuyen la victoria del debate y celebran haber descolocado a la oposición, incluso ante las preguntas incómodas que Alberto Núñez Feijóo formuló a Pedro Sánchez y que el presidente dejó sin contestar. La justificación que trasladan es que no respondió porque aquellas cuestiones no le merecen "credibilidad".

En el PSOE esquivan las referencias a José Luis Rodríguez Zapatero, ausente de la campaña, mientras el expresidente está bajo el foco por las presuntas irregularidades que lo salpican, entre ellas las relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Tampoco quieren entrar en el caso del clan de los Rochos ni en las alusiones a la pizzería Luna Rossa.

Fuentes socialistas despachan las acusaciones de Feijóo asegurando que "vive en Matrix", pese a las declaraciones y elementos que han trascendido, como el testimonio de la jefa de los Rochos ante el juez, en el que habría confirmado que el exmagistrado de las cloacas dijo que había que "eliminar" a la jueza Biedma. También evitan pronunciarse sobre Luna Rossa, el restaurante situado cerca de la antigua sauna Adán, negocio vinculado a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez.

En Ferraz consideran que el debate ha sido un "éxito" y que han logrado "descolocar" a sus adversarios con el drástico volantazo de Sánchez. El presidente pasó del tono institucional y moderado del cara a cara a las interrupciones, los ataques personales y la descalificación directa. Un cambio de registro que, pese a todo, el PSOE presenta como una muestra de "educación".

La estrategia del presidente, además, estuvo rodeada de secretismo. "Ella Baila Sola no podía ser porque estaba acompañado", deslizan fuentes de su entorno, que durante los días previos alimentaron que el presidente adoptaría el mismo tono moderado que en el cara a cara. "El rock and roll no se puede prever", se escudan.

Pero si algo ha entusiasmado en Ferraz ha sido el "y usted, calladita" de Feijóo. Los socialistas ya buscan cómo rentabilizar la frase y no descartan convertirla en merchandising para el cierre de campaña. "A Feijóo le ha salido lo que lleva dentro", denuncian. La maquinaria de propaganda ha echado a andar, con el PSOE calificando de "machista" al líder popular y tratando de presentar su reproche como un intento de silenciar a la mujer. "Tras lo de hoy va a haber más movilización, sobre todo de mujeres de centroderecha", aseguran. El PSOE pretende así convertir un reproche de Feijóo a Colau por no pronunciarse sobre la corrupción socialista en una polémica de género y rentabilizar electoralmente el choque.

Tras el debate, Sánchez se trasladó a la sede nacional del partido, donde la militancia lo recibió entre vítores al ritmo de 'Los Perros', de Arde Bogotá. El presidente aprovechó su intervención para felicitar a Colau por su actuación, en una escena que recuerda a la campaña de 2023, cuando dejó más espacio a Yolanda Díaz, entonces líder de Sumar y necesitada de oxígeno electoral.