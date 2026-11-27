El debate a cuatro ha naufragado en una tormenta de populismo. Los principales responsables han sido Ada Colau y Santiago Abascal, que han tirado de lo peor de sus propuestas para fingirse capaces de solucionar los problemas que más preocupan, la vivienda y la inmigración.

Lo peor no ha sido la tosquedad de los argumentos, sino que para ganar adeptos los dos han apelado a los peores instintos de sus potenciales electores. La diferencia, que no es pequeña, está en que, mientras Vox no ha tenido ocasión de ponerlas en práctica, los de Ada Colau llevan muchos años en el Gobierno sin solucionar nada de lo que dicen que les preocupa. Lo que sí han hecho durante este tiempo es disfrutar de las prebendas del poder respaldando con su presencia a un Gobierno corrupto. Hasta tal punto lo admiten que Colau ha llegado a expresar su solidaridad con Begoña Gómez, vergüenza de toda feminista que se precie. Se ha hecho evidente que en Frente Amplio no solo han renunciado a recuperar los votos que les ha robado Sánchez, sino que también le ofrecen los pocos que todavía tienen para que los socialistas consigan, si pueden, ser el partido más votado. ¿A cambio de qué? Quién sabe.

En este ambiente de pasiones populistas, un trilero de las cualidades de Sánchez ha sabido moverse con más habilidad que el otro día porque el terreno le era más cómodo. Se ha mostrado tan populista o más que sus adversarios, pero, a diferencia de ellos, no había en él ni una brizna de convencimiento en lo que decía y se veía a la legua que lo único que le interesa es seguir en La Moncloa. Y, si para eso tiene que subirse al caballo que le ha ofrecido, como dócil palafrenera, su escudera Colau, lo hace. Porque han sido los argumentos, las réplicas, las observaciones de la representante de Frente Amplio las que ha utilizado el presidente, sin aportar otra cosa que no haya sido repetir la palabra "involución" dos docenas de veces y recurrir una y otra vez a los chascarrillos que viene utilizando en la campaña poco antes de inaugurar el baile.

En ese espacio de argumentos de brocha gorda y acusaciones desmesuradas, Feijóo ha zozobrado algunas veces. Y, cuando el combate ha exigido recurrir más a la maza medieval que a la daga florentina, el gallego, tal vez por suerte para nosotros, ha demostrado que no sabe hacerlo. Es verdad que ha conseguido exponer a trancas y barrancas su programa, el único revestido de cierta seriedad. Y que, de los cuatro, para quien lo haya querido ver, ha sido el único estadista. Pero en el barro, quien más brilla es el que más salpica.