El PP ha puesto el broche de oro a una campaña "redonda", con la "máxima movilización" que se recuerda en años, según defiende en el partido. Desde el Pabellón de la Navegación de Sevilla y ante más de 9.000 personas, Alberto Núñez Feijóo ha dado por concluida una contienda que dará paso al examen más importante de su vida política, con el reciente compromiso de dejar el acta si no logra gobernar.

"Esta vez, sí, vamos a ganar y a gobernar", ha proclamado el líder del PP, que ha defendido la necesidad de "cambiar nuestra nación". Durante su intervención, y por primera vez, ha invitado a una de las asistentes a subir al atril para exhibir la bandera de Ceuta que portaba, entre gritos de "Ceuta no se vende".

El presidente del PP explicaba previamente que la única pulsera que lleva es la de la Patrona de África de la ciudad autónoma, que le dieron en su visita tras la invasión, y "todavía no se me ha caído". Después, prometía que en el primer Consejo de Ministros que celebre, si logra gobernar, habrá una carpeta sobre Ceuta para solucionar la crisis.

Aparentemente relajado, y disfrutando del calor de los simpatizantes, Feijóo se ha mostrado distendido, haciendo incluso bromas sobre el debate a cuatro de anoche. Un enfrentamiento que le ha valido para recordar la batería de preguntas que Sánchez sigue sin responder sobre la corrupción, los trenes o las primarias del PSOE. "No vamos a olvidar lo que ha pasado", advertía el líder del PP.

"No vamos a olvidar a Fátima Báñez jamás, no es justo lo que ha pasado y venimos a reivindicar justicia para las víctimas y sus familias", decía el líder del PP en la ciudad, golpeada por los dos accidentes de AVE en Adamuz y Urda, en los que viajaban decenas de sevillanos. Una situación a la que se añade el perjuicio de los meses que se mantiene cerrada la conexión ferroviaria con Madrid.

El líder del PP criticaba con dureza el "cachondeo" exhibido por Sánchez con sus bailes posteriores al accidente en Toledo, pese a sumar ya 116 muertos en apenas nueve meses. Feijóo pedía "responder el domingo en las urnas a todas las preguntas que Sánchez no ha querido contestar en ocho años".

"Os propongo tres respuestas: la verdad, la decencia y la gestión", añadía ante los asistentes al mitin, en el que es ya habitual verles portando merchandising del partido, como las bufandas con el rostro de Feijóo y la palabra "cambio" impresa. "Pido el voto para que subirse al tren no sea una preocupación y no le dé miedo a nadie", insistía.

Mensaje a los indecisos

Y ha pedido a los españoles votar por la "opción honesta" porque la decencia no es de derechas o izquierdas: "Limpio se entra y limpio se sale", ha dicho. "Se puede pensar distinto y ser decente, se puede pensar distinto y querer lo mismo: un país limpio, un país que funcione, un país en el que tu esfuerzo merezca la pena", ha añadido, en una clara apelación a los indecisos, que podrían sumar un millón, según los cálculos políticos.

"Yo no pido a nadie que me quiera, pido que me exijan, puedo no gustarles, pero no les voy a engañar, y voy a ser el presidente de todos, me voten o no", ha dicho Feijóo al concluir su intervención entre gritos de "presidente, presidente". Por último, ha ironizado con el WhatsApp de Sánchez y "sus favoritos": "Ábalos, Jéssica, orgías, Koldo, el hermano, la mujer, Leire, las cloacas, los Rochos, Cerdán, el fiscal general del Estado y Zapatero el joyero".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, apelaba a todos los españoles para "hacer historia". Casi desgañitándose por momentos, con una intervención muy emocionada e intensa, advertía de que "sólo podemos ganar las elecciones". El cabeza de lista por Sevilla, Juan Bravo, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, también han pedido a todos los indecisos que acudan a votar el 29-N.