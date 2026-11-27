El debate electoral a cuatro celebrado este jueves, a pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha dejado uno de los cruces más directos de la campaña entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Durante uno de los bloques, el candidato popular ha lanzado un órdago al jefe del Ejecutivo comprometiéndose a abandonar la primera línea política si no logra formar Gobierno tras los comicios, emplazando a Sánchez a seguir los mismos pasos.

"Si no preside el Gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", ha afirmado Núñez Feijóo dirigiéndose directamente a Sánchez.

El momento, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales destacando el silencio del presidente del Gobierno tras el emplazamiento, se produjo inmediatamente después de que Sánchez interpelara de forma insistente al líder del PP sobre la limpieza del proceso electoral.

Previamente al reto de Feijóo, el secretario general del PSOE había acusado tanto al dirigente popular como al líder de Vox, Santiago Abascal, de alimentar sospechas sobre un supuesto fraude en las urnas.

"Ponen en cuestión el censo, ponen en cuestión el voto exterior. Señor Feijóo, ¿va usted a reconocer el resultado electoral? El PSOE sí", sostuvo Pedro Sánchez durante su intervención, defendiendo que la formación socialista siempre ha acatado el veredicto de las urnas a lo largo de su historia.

Ante la insistencia del candidato socialista sobre el reconocimiento de los resultados del 29-N, Feijóo optó por elevar la apuesta vinculando la noche electoral no solo a la aceptación del escrutinio, sino a la dimisión inmediata, la entrega del escaño en el Congreso y la pérdida de la condición de aforado para aquel de los dos que no consiga la Presidencia del Gobierno.