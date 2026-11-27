España vive este sábado 28 de noviembre la tradicional jornada de reflexión, el día inmediatamente posterior al cierre oficial de la campaña electoral en el que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impone un periodo de "silencio político" a todas las formaciones y candidaturas que concurren a los comicios. El objetivo fundamental de esta jornada de pausa es garantizar que los ciudadanos dispongan de un margen de tranquilidad de 24 horas, libre de presiones, consignas, mítines directos o mensajes partidistas, antes de acudir a depositar su papeleta en las urnas durante las elecciones generales del 29-N.

¿Qué está prohibido?

Durante el transcurso de la jornada de reflexión queda terminantemente prohibido celebrar cualquier tipo de acto público de campaña, repartir folletos o propaganda electoral en las calles, colocar cartelería adicional o difundir anuncios publicitarios en prensa escrita, radio y televisión solicitando expresamente el voto. Del mismo modo, los medios de comunicación y los partidos políticos tienen vetada la publicación, difusión o reproducción de cualquier tipo de sondeo o encuesta electoral, una prohibición que en realidad entra en vigor cinco días antes de las votaciones para evitar interferencias de última hora en la intención del electorado.

El incumplimiento de estas restricciones no es un conlleva severas consecuencias legales. La ley contempla sanciones para quienes se salten el silencio electoral. Aquellas personas o partidos que realicen actos deliberados de propaganda o soliciten el voto durante este sábado se enfrentan a penas de prisión de tres meses a un año o a multas de seis a veinticuatro meses, cuya cuantía final es fijada de forma pormenorizada por las autoridades judiciales y la Junta Electoral Central (JEC).

Uno de los principales retos de esta normativa en la actualidad es su adaptación al entorno digital y las redes sociales. En las plataformas electrónicas, los partidos políticos y sus candidatos tienen expresamente prohibido publicar nuevos mensajes de campaña, difundir propaganda pagada o realizar envíos masivos de mensajes promocionales a los teléfonos de los electores. Asimismo, todas las campañas de publicidad institucional o política segmentada deben quedar desactivadas desde el inicio de la jornada.

Sin embargo, el margen de los usuarios particulares en plataformas como X, Instagram o TikTok genera habituales dudas. Las cuentas personales de la ciudadanía disponen del amparo de la libertad de expresión para comentar la actualidad política, siempre que se trate de opiniones individuales e idóneas y no formen parte de una estrategia coordinada, financiada o masiva diseñada para dirigir de forma artificial la intención del voto en el último minuto.