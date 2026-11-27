Último mitin de campaña y el PSOE se aferra a la euforia para alimentar unas expectativas que las encuestas no respaldan con el mismo entusiasmo que exhiben en Ferraz. Desde una Caja Mágica teñida de rojo, los socialistas ya no solo miran a la cita de este domingo 29 de noviembre, sino que pretenden convertirla en el punto de partida de la batalla autonómica de mayo. "La victoria a Ayuso empieza aquí hoy", deslizan fuentes socialistas, en plena exhibición de optimismo, tras reconocer que han tenido que movilizar autobuses de militantes procedentes de Castilla y León y Valencia, con alrededor de 1.000 personas.

"Si el PSM llena la Caja Mágica, dice mucho, siendo Madrid y gobernando Ayuso", sostienen estas mismas fuentes, que elevan el acto a la categoría de un "antes y después" y aprovechan para lanzar una pulla al mitin que el PP celebró en este mismo recinto. "Lo que les faltó fue el calor humano", ironizan contra el partido de la oposición. "La gente está enchufada, saben lo que nos jugamos el domingo", aseguran, tratando de trasladar al ambiente del recinto con 12.000 asistentes según el partido socialista, una confianza que los sondeos no terminan de certificar.

El PSOE se agarra a la afluencia de militantes para vender músculo en Madrid y proyectar una victoria que, por ahora, está más en sus discursos que en las encuestas. La ambición va más allá de la cita electoral de este domingo: los socialistas ya utilizan el cierre de campaña para lanzar un desafío a Isabel Díaz Ayuso, convertida en protagonista recurrente de las intervenciones de Pedro Sánchez durante estos días.

Desde las 16:00 horas, al grito de "sí se puede", militantes socialistas aguardaban a las puertas de la Caja Mágica para hacerse con un sitio. La organización federal ha pedido acudir con antelación para evitar que los problemas de tráfico comprometan la asistencia y terminen empañando el último acto de campaña. Una precaución que evidencia la importancia que Ferraz concede a la imagen de movilización en un cierre en el que busca proyectar fuerza, entusiasmo y capacidad de convocatoria.

Sánchez llega arropado por sus ministros y su familia en un acto que el PSOE pretende convertir en algo más que un mitin. Bajo el lema de cierre de campaña, los socialistas han apostado por una puesta en escena festiva, con actuaciones musicales incluidas, para intentar apuntalar la euforia y vender como punto de inflexión una cita cuya dimensión política va mucho más allá de las urnas de este domingo.