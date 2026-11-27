La Junta Electoral Central (JEC) ha dictado una circular para fijar el protocolo de actuación ante las elecciones de este domingo. El organismo arbitral ha determinado que las papeletas remitidas por las personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la controvertida Ley de Nietos y cuyo derecho al sufragio se encuentra bloqueado judicialmente deberán registrarse formalmente bajo la categoría de "votos no escrutables".

Esta resolución responde directamente a la orden dictada por el Tribunal Supremo, que ratificó la suspensión cautelar del derecho a voto para aquellos beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática que no hayan justificado de forma fehaciente ser descendientes directos de exiliados políticos españoles.

El tribunal especificó con claridad que esta medida restrictiva no solo atañe a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), sino que afecta igualmente a aquellos nuevos ciudadanos que ya residen en territorio nacional. De este modo, los magistrados han priorizado salvaguardar la seguridad jurídica del proceso electoral ante la ausencia de comprobación documental preceptiva.

El acuerdo de la JEC, adoptado en su sede del Congreso de los Diputados, estipula de forma tajante que los sobres emitidos por los afectados no podrán ser introducidos en las urnas bajo ningún concepto. Con ello se evita cualquier posible alteración del escrutinio general que pudiera desembocar en impugnaciones posteriores.

Asimismo, el organismo arbitral ha impuesto un protocolo estricto para supervisar la incidencia. La circular detalla que estos sufragios invalidados "deberán hacerse constar en un anexo del acta" con un desglose exhaustivo por país y consulado de origen. Toda la documentación resultante deberá enviarse además en soporte electrónico a la Junta Electoral para fiscalizar el alcance real de los sufragios excluidos.

La controvertida disposición de la legislación memorialista promovida por el Gobierno había desatado una notable alarma por el aluvión de solicitudes de pasaporte tramitadas sin las debidas garantías probatorias. Las advertencias sobre una potencial distorsión del censo electoral llevaron el caso a los tribunales, que finalmente han frenado el impacto de estas incorporaciones en la inminente cita con las urnas.