Libertad Digital acaba de publicar una aplicación completamente nueva para Android y iPhone. Se instala como actualización de la anterior y reúne en un mismo sitio el periódico, la radio, los vídeos y los podcasts del grupo.

La nueva aplicación se presenta justo a tiempo para poder seguir la cobertura especial de las elecciones generales, donde más de 38 millones de españoles están llamados a ejercer su derecho a voto el domingo 29 de noviembre.

La aplicación arranca con la portada para poder acceder a toda la información importante, organizada por bloques y con acceso a toda la cobertura con deslizamiento horizontal. Desde el menú superior, a la izquierda del logo, se puede acceder a todas las secciones y a la derecha se reserva el acceso a los socios del Club de Libertad Digital.

El menú inferior reserva un espacio destacado para las últimas noticias, los vídeos y esRadio, desde donde se puede seguir la emisión en streaming y conectarse a las diferentes emisoras. A través del botón "Más" se accede al resto de apartados de la aplicación como podcasts, descargas, directos o galerías.

Cómo seguir las elecciones del 29N en la app

El día de las elecciones generales, la portada de la app mostrará el widget de resultados, con los sondeos y el escrutinio en tiempo real. Ocupará el lugar más destacado de la portada, de modo que al abrir la aplicación se mostrará toda la información actualizada automáticamente.

La redacción enviará, además, notificaciones durante toda la jornada electoral para que los lectores y oyentes no se pierdan la información más importante. Para recibirlos deben estar activos en Más, Ajustes, Notificaciones, donde hay un interruptor general y dos categorías, "Últimas noticias" y "Última hora". Los avisos llegan a la pantalla de bloqueo y quedan guardados en el buzón de notificaciones.

El especial de esRadio y Libertad Digital

Libertad Digital y esRadio vivirán la noche del 29N con un especial en directo, como ya adelantamos el 25 de noviembre. El despliegue informativo empieza el domingo desde las 8:00, cuando La Trinchera de Llamas dará los detalles del arranque de los comicios. En Libertad Digital habrá además un especial de "Última hora" con las novedades hasta el final de la jornada, pasada la medianoche.

El programa especial, en directo, lo dirigirá Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio, y arranca a las 19:00, una hora antes del cierre de los colegios electorales. De 19:00 a 20:00 adoptará un corte más informativo para preparar los primeros sondeos, con Raúl Vilas, Carmelo Jordá, analistas y demóscopos que repasarán las encuestas previas y las claves de la jornada.

A partir de las 20:00, con el cierre de los colegios y los primeros sondeos, la mesa del estudio principal reúne a Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Carlos Cuesta y Manuel Llamas. Valorarán los datos en tiempo real y el avance del escrutinio escaño a escaño.

La emisión se podrá seguir por las ondas de esRadio y, en vídeo, en el canal oficial de YouTube, además de en la web de Libertad Digital durante toda la jornada. En la aplicación se podrá seguir en streaming de audio, desde la pestaña "esRadio", que reproduce el directo de la emisora, y de vídeo, en la pestaña "Vídeos", donde el especial aparecerá arriba.

Qué hace cada función

"Últimas". Ordena por hora todo lo publicado, para ver lo último sin pasar por la portada.

Ordena por hora todo lo publicado, para ver lo último sin pasar por la portada. Buscador. En "Más", "Buscar" encuentra cualquier noticia de Libertad Digital.

En "Más", "Buscar" encuentra cualquier noticia de Libertad Digital. Directos. En "Más", "Directos" reúne los seguimientos de lo que se cuenta mientras pasa, cada uno en su propia pantalla.

En "Más", "Directos" reúne los seguimientos de lo que se cuenta mientras pasa, cada uno en su propia pantalla. Vídeos y galerías. La pestaña "Vídeos" reúne las entrevistas y los programas en vídeo, y "Galerías", en "Más", los reportajes en fotos.

La pestaña "Vídeos" reúne las entrevistas y los programas en vídeo, y "Galerías", en "Más", los reportajes en fotos. Autores. En "Más", "Autores" dice quién firma cada pieza y reúne todo lo que ha escrito.

En "Más", "Autores" dice quién firma cada pieza y reúne todo lo que ha escrito. Rótulo de última hora. En la portada, un rótulo rojo marca "Última hora" y uno azul marca "Actualidad", para distinguir lo urgente de lo que no lo es.

En la portada, un rótulo rojo marca "Última hora" y uno azul marca "Actualidad", para distinguir lo urgente de lo que no lo es. Radio. La pestaña "esRadio" lista las emisoras con su programación y lo que suena ahora. La primera vez que se abre, una hoja pregunta cuál es la emisora favorita.

La pestaña "esRadio" lista las emisoras con su programación y lo que suena ahora. La primera vez que se abre, una hoja pregunta cuál es la emisora favorita. Reproductor. Permite avanzar y retroceder, cambiar el volumen, programar el apagado automático y elegir entre las calidades que ofrece la emisora.

Permite avanzar y retroceder, cambiar el volumen, programar el apagado automático y elegir entre las calidades que ofrece la emisora. Podcasts y descargas. En "Más" están los programas de esRadio a la carta y los episodios guardados para escuchar sin conexión. En Android, "Ajustes" permite descargar solo con wifi y borrar el audio al terminar de escucharlo.

En "Más" están los programas de esRadio a la carta y los episodios guardados para escuchar sin conexión. En Android, "Ajustes" permite descargar solo con wifi y borrar el audio al terminar de escucharlo. En el coche. Android Auto en Android y CarPlay en iPhone, con la radio y los podcasts.

Android Auto en Android y CarPlay en iPhone, con la radio y los podcasts. Fotos. Al tocar una foto de una noticia se abre a pantalla completa, y en las galerías se pasa de una a otra deslizando.

Al tocar una foto de una noticia se abre a pantalla completa, y en las galerías se pasa de una a otra deslizando. Deportes y tiempo. En "Más", "Resultados deportivos" reúne catorce competiciones con clasificaciones y calendarios, y "El tiempo" da la previsión de tu municipio, hora a hora.

En "Más", "Resultados deportivos" reúne catorce competiciones con clasificaciones y calendarios, y "El tiempo" da la previsión de tu municipio, hora a hora. Club Libertad Digital. Los socios inician sesión desde "Ajustes".

Cómo instalarla o actualizarla

En Android:

Abre Google Play y busca "Libertad Digital", o toca este enlace. Pulsa "Actualizar" si ya la tienes o "Instalar" si no. Abre la app y responde a las preguntas del primer arranque, como las de las notificaciones.

En iPhone:

Abre el App Store y busca "Libertad Digital", o toca este enlace. Pulsa "Actualizar" si ya la tienes o "Obtener" si no. Abre la app y responde a las preguntas del primer arranque, como las de las notificaciones.

Cuando termines, comprueba que están activados los avisos que quieres recibir en la pestaña Más, Ajustes.