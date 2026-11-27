Tuvo algo de simbolismo la jugadita final de la campaña cuesta arriba de Pedro Sánchez: el presidente que se queja de la "deshumanización" y las fake news, que en el propio debate a cuatro repitió hasta la extenuación la palabra "bulo" (sólo por detrás de "involución" y sus derivados), fabricó ante sus potenciales votantes uno en directo. "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted, calladita", dijo Feijóo en alusión a la actuación de Sánchez en la dana y, en efecto, a lo "calladitos" que estuvieron sus socios de Sumar. Sánchez vio el cielo abierto, lanzó la palabra "machismo" y Feijóo ya poco pudo hacer mientras los satélites del presidente comenzaban a nutrir las redes sociales de vídeos del momento, primero extendido y luego ya, sin tapujos, reducido a los segundos que tardó Feijóo en pronunciar las tres palabras. ¿Mandó callar despectivamente el líder del PP a Ada Colau? No, lo que quiso fue aludir al silencio cómplice y sistemático de Sumar hiciera lo que hiciera el presidente. El coro de replicadores del bulo hizo luego algún matiz: el problema fue el gesto del dedo en los labios, dijeron, o bien el término utilizado. El PSOE, mientras, ya tenía sus memes, montajes y lemas de última hora: la campaña, que arrancó con la "señora de" Begoña Gómez negando que lo fuera, termina con un "calladita" con el que hacer lo que tantas veces: tomar a las mujeres como un bloque pétreo con iguales aspiraciones e idénticas posibilidades de ser asustadas, y convertir a las dirigentes socialistas en sus portavoces, voceras de un colectivo que presentan como capaz de tragarse una interpretación flagrantemente falsa de un momento que vieron millones por televisión.

Construir "relatos", sinónimo tantas veces de burda y simple manipulación, ha sido una de las especialidades del sanchismo así que qué mejor que asistir en vivo en esta recta final a cómo se fabrica uno: a los tuits y titulares siguieron las declaraciones, los mitines y las entrevistas, las de Sánchez y los suyos y las de la propia Colau, que asumió sin problemas la interpretación más rentable para la izquierda: "Se retrató solo (…) lo vio toda España en directo". En efecto, así fue, y según la dirigente de Frente Amplio las mujeres, en una especie de ejercicio de hipnosis colectiva, se sintieron solidaria y colectivamente agraviadas por ese "calladita" que no fue lo que dicen que fue.

Tanto aspaviento ha servido, por lo demás, para que otra acusación del debate, donde tanto quedó sin contestar, quedara sin respuesta. Y esta acusación era especialmente pertinente: calladitos, muy calladitos han estado Mónica García, Pablo Bustinduy, Ernst Urtasun, Yolanda Díaz y ahora Ada Colau ante los desmanes de sus socios de Gobierno e incluso ante los desplantes más directos a sus propios compañeros de filas. Cuatro años de críticas muy tibias en los días de dimisiones, informes de la UCO y excusas; de silencios clamorosos ante clamorosos errores de gestión; de amenazas lanzadas y nunca cumplidas cuando el pacto de gobierno quedó en agua de borrajas o cuando al PSOE no le convino sacar adelante alguna medida estrella de la vicepresidenta, ni siquiera en los últimos 'martes sociales' convertidos en ejercicios de compra de votos pura y dura. Un Frente Amplio sucedáneo del sanchismo que el presidente probablemente fagocitará sin problemas el 29-N porque ni al adelantar las elecciones tuvo en cuenta a sus aliados. Callaron muchas veces, callaron a su lado y aguantaron hasta que Sánchez quiso. Hizo bien Feijóo en recordarlo y qué importa que fuera en diminutivo.