Sucedió el 10 de noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana que se celebraba en Santiago de Chile. El dictadorzuelo bolivariano, después de insultar al expresidente Aznar, interrumpía al presidente Zapatero, que salió en defensa del buen nombre de su antecesor. "¿Por qué no te callas?", le espetó el rey Juan Carlos a Hugo Chávez, lo que provocó un momento —largo— de embarazoso silencio en la delegación española. Tras lo cual, el Rey, que para eso es rey, hizo mutis por el foro y los dejó con dos palmos de narices.

Años después, en uno de esos espectáculos absurdos cuya asistencia es obligada para los postulantes al martirio —porque en martirio muta ese deseo irracional de hospedarse (todo incluido) en La Moncloa… por el bien de los españoles—, el señor Feijóo se dirigió a la candidata Colau recriminándole que no hubiese criticado la pasividad del Gobierno de Sánchez durante las inundaciones de Valencia —"Buena gestión es no salir huyendo de Paiporta y usted calladita", fueron sus palabras—. Un lance más en esa sucesión de "y tú más" que hace las delicias de las respectivas hinchadas. El debate siempre concluye con los banquillos jaleando a su líder y compitiendo en reluciente sonrisa Profidén. Porque una amplia y sincera sonrisa es señal inequívoca de fidelidad.

El candidato del PP pudo haberle dicho "calladiña", que es muy gallego y agarimoso, pero no: le dijo "calladita" y se armó la escandalera. Ese -ita, según dice la izquierda, demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los talibanes de la derecha para subyugar a las mujeres. ¿Se dejarán dar latigazos Ayuso, Cayetana y demás féminas peperas? Un consejo, la próxima vez mejor preguntar: ¿le comió la lengua el gato?

"El ascendente en Sagitario. Su regente, Júpiter, se encuentra en Leo". Nazaret Hermida es gallega y astróloga. No es la primera vez que le pido que me chive el futuro. "¿Qué va a pasar el día 29?", le pregunto, y lo que entiendo de su respuesta me recuerda al guiñol de Jesulín de Ubrique: "Bueno, esto es… es… como un toro". Culpa mía.

Nazaret reclama mi atención: "Debes saber que Mercurio, regente de las casas séptima y décima, está en Escorpio y en la casa duodécima, la de lo oculto. Esto revela decisiones tomadas entre bastidores con un fin estratégico". Continúa: "Marte, en Virgo y en la casa décima, está en recepción mutua con Mercurio, lo que confirma que la convocatoria fue una jugada calculada para ganar popularidad". "Bien —le digo—, pero esto lo sabe hasta un tertuliano de la Séptima. ¿Quién gana? ¿Quién será el próximo presidente?"

Un jarro de agua fría. "El Sol y Júpiter están en recepción mutua: cada uno ocupa el signo del otro y ambos se apoyan". Nazaret asegura que no había visto una configuración tan favorable para quien convoca en ninguna de las cartas electorales que ha analizado, ni en España ni en Estados Unidos. Ella trabaja la astrología horaria. Según me explica, levanta el mapa del cielo en el instante en que recibe una pregunta concreta: si una relación tiene futuro… Las elecciones funcionan igual, con una ventaja: la hora ya está fijada. "Es lo que la tradición llama carta de incepción o carta eventual, la del momento exacto en que se abren los colegios electorales".

Reconoce que el veredicto de la carta es ambivalente porque "habrá un golpe inicial y una sangría de recursos para el Gobierno. Pero el desarrollo final de los acontecimientos favorece las intenciones de legitimación del partido que está en el poder". "¿Legitimación?", le pregunto; eso no significa que pueda formar Gobierno. Los astros dan una de cal y otra de arena. Pero me advierte que "no habrá mayoría absoluta ni para el partido del Gobierno ni para la oposición".

Mi amiga tiene las partidas de nacimiento de muchos líderes políticos, también la del jefe de Vox. "Su ascendente en Cáncer alberga a Marte en caída y a Saturno en detrimento, dos maléficos debilitados". Tremendo panorama. Abascal "va a tener una oportunidad y no la va a aprovechar", se muestra rotunda, y me despido de ella.

Aun así, no perdamos la esperanza de ver a Perro Sánchez hacer las maletas. Hay un detalle sobre el que quiero llamar su atención. Como recordarán, ese pedazo de caradura que es Iván Redondo auguraba a finales de 2021 que Yolanda Díaz podría ser "la primera presidenta de la historia", y ya sabemos cómo ha terminado la interfecta. Tras el debate del jueves ve "a la Colau" como vicepresidenta. Seguro que vuelve a acertar.