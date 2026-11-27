Las elecciones generales de este 29 de noviembre han dejado tras de sí una campaña en la que más que partidos se enfrentan bloques. Por un lado, están el sanchismo y sus partidos muleta y, por otro, PP y Vox, que aspiran a conseguir una mayoría de cambio. Por ello, y dada la importancia de estos comicios, el Club Libertad Digital ha ofrecido este jueves un evento exclusivo bajo el título Claves del 29: ¿Qué puede pasar en las elecciones?.

El diálogo ha contado con José Rosiñol, consultor y expresidente y fundador de Sociedad Civil Catalana; Estefanía Molina, periodista, politóloga y escritora; Carmelo Jordá, periodista de Libertad Digital, y Pedro Herrero, consultor político. La conversación la ha moderado Raúl Vilas, director de Libertad Digital.

Uno de los asuntos centrales del coloquio ha sido la estrategia del PSOE de Pedro Sánchez, que ha conseguido desplazar el debate electoral desde las propuestas políticas hacia su propia supervivencia. "En vez de estar pivotando una campaña sobre propuestas políticas, llevamos analizando toda la campaña alrededor de las encuestas y a cómo el Partido Socialista ha conseguido girar la narrativa alrededor de si Pedro Sánchez va a ser capaz de ganar las elecciones", ha señalado Pedro Herrero.

Para Herrero, el presidente del Gobierno ha terminado por renunciar a construir una mayoría que le permita gobernar para concentrar el voto de la izquierda en torno a su figura. "Ha renunciado a gobernar España para simplemente quedar como figura hegemónica de la izquierda en España", ha afirmado. Una estrategia que habría permitido al PSOE absorber buena parte del espacio electoral situado a su izquierda.

En la misma línea, Estefanía Molina ha considerado que esta dinámica no es exclusiva de la campaña, sino que ha marcado toda la legislatura. La periodista y politóloga ha puesto como ejemplo el discurso de Sánchez sobre Gaza, el gasto en defensa de la OTAN y los ataques a los supuestos ultrarricos, cuestiones que responden a un intento de disputar el electorado de Podemos y otras formaciones de extrema izquierda. "Yo no me creo que ahora en campaña cojas y digas: '¡Uy, me falta el voto moderado!'. No, yo creo que era una forma de escapar a la fiscalización", ha explicado.

Por su parte, José Rosiñol ha centrado su intervención en la comunicación política del presidente y en la utilización de la victimización como estrategia electoral. "La mentira es un instrumento para sus objetivos", ha dicho. Asimismo, ha descrito la actitud de Sánchez como un intento de presentarse como víctima para movilizar a los electores indecisos. Rosiñol también ha planteado cómo habría transcurrido la campaña sin el accidente de Urda.

Precisamente, el accidente ha sido otro de los asuntos abordados durante la conversación. Carmelo Jordá ha reconocido que esperaba que el suceso provocase un cambio en el tono de la campaña. Ha comentado que "después del accidente pensé que iba a cambiar la campaña. Pensé que no podían seguir bailando". Sin embargo, ha lamentado que "nos hemos equivocado todos: han seguido bailando". Jordá también ha criticado la ausencia de un debate sobre la gestión del Ejecutivo durante la campaña. Y es que el PSOE ha evitado defender su balance de Gobierno y ha centrado sus intervenciones en anunciar nuevas medidas.

Otro de los asuntos destacados ha sido el papel de Cataluña en el escenario electoral. Estefanía Molina ha señalado que, si en 2023 Cataluña fue determinante para la continuidad de Sánchez en la Moncloa, ahora puede convertirse en un terreno relevante para la derecha nacional. En este sentido, ha destacado el desplazamiento del tradicional eje independentismo-constitucionalismo por la división entre izquierda y derecha.

Molina ha apuntado que parte del electorado independentista está reconsiderando su voto ante la posibilidad de que Junts continúe respaldando al PSOE. También ha destacado la influencia de Aliança Catalana en el desplazamiento del debate hacia cuestiones como la inmigración, la vivienda y el intervencionismo económico. "Tengo muchos amigos que eran indepes, son indepes y van a votar al Partido Popular. ¿Por qué? Porque quieren políticas de derechas, no quieren que Junts vaya con el PSOE", ha apuntado.

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