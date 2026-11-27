Aprovechar el paseo dominical de la mascota para acercarse a votar es una estampa habitual cada jornada electoral en España. Sin embargo, al llegar a la puerta del centro de votación surge la duda sobre si está permitido entrar con el perro hasta la urna el 29-N? La respuesta no es única para todo el país, ya que depende del tipo de animal, del edificio habilitado como colegio electoral y del criterio de los responsables de la ordenación del local.

La única excepción garantizada por ley: los perros guía y de asistencia

Existe un supuesto en el que el acceso está blindado por ley en el 100% de los colegios electorales de España, sin excepción posible. Las personas con discapacidad visual o cualquier otra condición que requieran el acompañamiento de un perro guía o perro de asistencia debidamente acreditado tienen derecho legal a acceder con el animal hasta la misma mesa electoral y la cabina de votación.

Ni los responsables del centro, ni las fuerzas de seguridad, ni los miembros de la mesa pueden impedir su entrada, al tratarse de un derecho fundamental vinculado a la accesibilidad y autonomía del votante.

Qué ocurre con las mascotas domésticas: tres factores clave

Para el resto de animales de compañía, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contiene ningún artículo específico que prohíba o autorice de forma general su entrada. En la práctica, el acceso queda supeditado a normas concurrentes.

La mayoría de los colegios electorales se instalan en centros educativos (colegios públicos e institutos), polideportivos, centros de salud o edificios administrativos. Por motivos higiénico-sanitarios y de seguridad, la normativa interna de la gran mayoría de centros escolares y municipales prohíbe expresamente la entrada de animales domésticos en sus instalaciones, una restricción que suele mantenerse vigente durante el domingo de votación. Aunque la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales favorece el acceso de animales de compañía a determinados espacios públicos siempre que no constituyan un riesgo, deja a salvo las prohibiciones específicas establecidas por motivos de salud pública o normativa sectorial de los edificios administrativos y docentes.

Dentro del local electoral, el presidente de la mesa ostenta la autoridad exclusiva para mantener el orden y garantizar el normal desarrollo de la votación, apoyado por los agentes de la Policía o Guardia Civil desplegados en el centro. Si consideran que la presencia de un perro puede generar molestias, alergias, aglomeraciones o alterar el orden en la sala, pueden requerir al propietario que deje al animal fuera del recinto.

Recomendación práctica para evitar problemas el 29-N

Dado que no está permitido dejar al perro atado en la vía pública sin supervisión directa, una práctica sancionada por la Ley de Bienestar Animal, la recomendación más segura para evitar tener que regresar a casa sin votar es acudir acompañado de otra persona que pueda quedarse con el animal en el exterior mientras se deposita la papeleta, o consultar previamente en el acceso del centro con los agentes de seguridad si en ese local concreto se permite el paso con mascotas pequeñas en brazos o transportín.