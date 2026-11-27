Noche del domingo 23 de julio de 2023. Pedro Sánchez perdía las elecciones pero mantenía la posibilidad de gobernar si conseguía que todos los separatistas, proetarras y comunistas le respaldasen en la investidura. Sánchez venía de negar en sus mítines cualquier acercamiento adicional a Carles Puigdemont. Venía de negar en campaña la amnistía y hasta de afirmar que Junts se entendía con el PP. Pero, mientras él cogía el micrófono aquella noche para decir que eran más los españoles que habían votado "progreso", su equipo comandado por Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero llamaba al equipo de Puigdemont para sellar el acuerdo que le permitiese gobernar pese a haber perdido las elecciones. Y mientras él bailoteaba, efectivamente, ese contacto se materializó. La misma noche de los bailes fue la noche del inicio del acuerdo, mientras festejaba ante sus votantes la mentira que acababa de contarles.

En un estrado ante Ferraz bailaban esa noche Begoña Gómez (procesada), Santos Cerdán (imputado), María Jesús Montero (responsable directa del nombramiento de al menos tres imputados en la SEPI), Pedro Sánchez y Cristina Narbona (la misma que mantuvo una de las primeras conversaciones con Leire Díez para proteger a Sánchez de las investigaciones judiciales a los socialistas). Pero no todo eran bailes. El equipo de Sánchez realizaba esa misma noche las gestiones necesarias para asegurarse el apoyo de Puigdemont en la investidura.

El equipo del presidente en sus negociaciones con Junts ha contado siempre con dos alfiles: el primero de ellos, Santos Cerdán, imputado, expreso de Soto del Real y vinculado a la trama SEPI, trama Obras Públicas y a la cloaca. El segundo es Zapatero, también imputado y vinculado a las joyas, la presunta financiación venezolana, los negocios con la narcodictadura de Maduro y Delcy Rodríguez, el lobby chino, el rescate de Plus Ultra, etc.

Todo, en 15 minutos

Y ese equipo, por mucho que Cerdán compartiese bailes de cierre de noche, no dudó en hacer los cálculos y ponerse de inmediato manos a la obra para contactar con el equipo de Puigdemont y ofrecerle en 15 minutos todo lo que quisiese con tal de evitar que Sánchez perdiese el poder.

El líder de Junts ha contado parte de las negociaciones en una entrevista con el diario El Mundo. Y ha narrado cómo explotó la "ambición desmedida" y la "amoralidad" del presidente del Gobierno para lograr cesiones históricas al separatismo y a su propia persona como la amnistía. Según el relato de Puigdemont, la iniciativa de acercamiento partió exclusivamente del PSOE tras las elecciones de 2023. El líder de Junts ha destacado la sorpresa inicial de su equipo ante la postración negociadora de Moncloa: "Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos", ha afirmado.

Para Puigdemont, el pacto de investidura nunca respondió a una voluntad de "convivencia", como dijo Sánchez, sino a una estrategia directamente diseñada para "infligir derrotas a España" —en referencia a la aprobación de la Ley de Amnistía, al logro de la financiación catalana y al traspaso de competencias, por ejemplo, en materia de inmigración— aprovechando la necesidad parlamentaria del presidente y su ansia desmedida de poder.