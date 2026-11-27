El debate a cuatro ha confirmado la política de bloques inaugurada por el presidente del Gobierno. Los choques entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han sido inexistentes, hasta el punto de casi ignorarse durante todo el debate. Por el lado de la izquierda, Pedro Sánchez y Ada Colau han coincidido en atacar al PP a través de Vox, intentando de nuevo agitar el miedo a la derecha.

La candidata de Frente Amplio intentaba marcar el ritmo del debate, nada más comenzar, exigiendo una condena al último asesinato machista. Provocación que esquivaba el líder de Vox asegurando que no iba a admitir que la izquierda le "marque de qué hablar y cuándo". Abascal optaba por recordar los escándalos protagonizados por el Gobierno con las prostitutas.

El presidente del PP, que sí condenaba el asesinato, reiteraba su pregunta a Sánchez sobre "quién le pagó sus primarias", ante las sospechas de que el dinero provenga de los prostíbulos de su suegro. El jefe del Ejecutivo, como ya hizo en el cara a cara, evitaba dar una respuesta, como tampoco hacía al ser preguntado sobre la corrupción o los accidentes de tren en Adamuz y Urda.

Pese a los intentos del presidente de recuperar terreno con respecto a la semana pasada, mostrándose más combativo que en el cara a cara, Colau ha ganado protagonismo en sus intervenciones, ante un Sánchez que respondía a las críticas hablando de "bulos". Atrás quedaba la estrategia de la contención inspirada en Barack Obama de la semana pasada para recuperar un perfil más beligerante, evidenciando que no convenció ni a los suyos.

Pese a los intentos iniciales de la candidata de Frente Amplio por marcar cierta distancia con el PSOE, dándole algunos pellizcos, el enfrentamiento ha ido evolucionando hacia un choque de ambos contra la derecha, hasta el punto de manipular una frase de Feijóo, que reprochaba a Colau su silencio ante la corrupción del PSOE: "Y usted, calladita", decía el líder del PP, lo que aprovechaba inmediatamente la izquierda para asegurar que le había mandado callar.

Un intento por presentarle como machista, al igual que hacían previamente con Abascal, después de que Feijóo acusara a PSOE y Frente Amplio de "ser el Gobierno más machista de la historia", recordando la conocida frase "la Carlota se enrolla que te cagas" que dijeron el exministro encarcelado, José Luis Ábalos, y Koldo García en una conversación grabada.

PSOE y Frente Amplio culminaban el debate como lo habían empezado: intentando generar miedo a la derecha, utilizando para ello el feminismo y la violencia contra la mujer, que han intentado sacar en todos los bloques, desde el de vivienda, a las políticas sociales, la corrupción o la política internacional. Una fórmula que ha permitido desplazar parte del debate hacia el enfrentamiento ideológico, en un intento por tapar todo lo referente a la gestión y los ocho años de sanchismo.

"La involución", repetía en varias ocasiones Sánchez, que acusaba constantemente a PP y Vox de "mentir" y les incluía en la "internacional ultraderechista", comparándoles con Donald Trump y Javier Milei, evidenciando que la izquierda busca movilizar al electorado, especialmente al femenino, después de la sangría de votos sufrida por los escándalos con las prostitutas, las pulseras antimaltrato y la ley del sí es sí.

Enfrentamiento ideológico para eludir la gestión

El presidente ha pasado de puntillas por los accidentes de Adamuz y Urda, prometiendo apenas más inversión, sin pedir perdón esta vez a las víctimas, como hizo en el cara a cara. Tampoco ha hablado apenas sobre la vivienda o sobre la inmigración, más allá de reprochar a Abascal su discurso: "Son personas, señor Abascal", le decía.

Sánchez tampoco respondía al reto lanzado por Feijóo para que deje el escaño si no logra gobernar, en un pacto similar al que le ofreció en 2023 para dejar votar a la lista más votada. El presidente le preguntaba si "aceptará el resultado de las elecciones", en una clara provocación para trasladar la idea de que va a repetir en el Gobierno, incluso ganando los comicios.

Es difícil que el debate mueva voto entre bloques, pero el papel ejercido por Colau, destacado frente a un Sánchez de nuevo incapaz de defender sus mandatos, podría recuperar voto que se había ido al PSOE por el llamado 'voto útil'. Una estrategia que no favorecería los planes socialistas de absorber todo a su izquierda para camuflar un posible fracaso el próximo 29-N.

En la derecha, Abascal ha podido trasladar sus propuestas, mientras que el líder del PP se ha erigido como el adversario a batir. La propia izquierda ha asumido un rol de oposición que casi daba por hecho la futura presidencia de Feijóo, al que han atacado en todo momento, utilizando también para ello a Vox.