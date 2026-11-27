El presidente ha convertido la Caja Mágica en un escaparate cultural a mayor gloria de su campaña, hasta el punto de presumir de ser "el telonero de uno de sus grupos de música favoritos". Pero entre Tequila, Los Planetas y las actuaciones musicales, Sánchez también ha encontrado tiempo para volver a explotar la polémica de "y usted calladita", una acusación que los socialistas y los dirigentes del Frente Amplio han agitado desde ayer a golpe de tergiversación para convertir una frase de Feijóo en un supuesto ataque machista.

"Ayer en el debate vimos al jefe de la oposición decirle a la candidata de Frente Amplio 'tú calladita'. El problema que tiene la derecha y la ultraderecha es que quieren gobernar una España que ya no existe, porque las mujeres ya no se callan y el próximo domingo van a hablar alto y claro en favor del progreso y en contra de la involución que representan Abascal y Feijóo", ha proclamado Sánchez. El presidente vuelve así a recurrir a la manipulación del contexto para rentabilizar políticamente una frase de Feijóo, cuyo reproche a Ada Colau se refería a su silencio ante la corrupción socialista. La campaña del PSOE ha encontrado en la tergiversación una de sus últimas municiones electorales.

En una campaña marcada por los bandazos, los cambios de estrategia y los giros de guion en su desesperado intento por salvar los muebles, Sánchez ha terminado elevando a PP y Vox a la categoría de amenaza de "involución" y denunciando que "han intentado convertir estas elecciones generales en un referéndum contra ese malvado Sánchez al que han intentado deshumanizar". El presidente, que ha llegado a hablar de sí mismo en tercera persona, ha vuelto a presentarse como víctima de una ofensiva política mientras reclama el voto para frenar a sus adversarios.

Sánchez ha felicitado a la heredera de Yolanda Díaz por su campaña y ha contrapuesto sus candidaturas a "la negrura" del PP y Vox, a quienes también ha reprochado no haber llenado la Caja Mágica. "Sus insultos son nuestras medallas", ha reivindicado, en un mitin en el que los ataques a la oposición han servido de combustible para una entregada audiencia de 12.000 asistentes, según la organización, que ha reaccionado con silbidos ante las imágenes de Feijóo y Abascal, aunque las mayores estridencias se han reservado para el dirigente de Vox José María Figaredo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"La victoria a Ayuso empieza hoy aquí", deslizaron fuentes socialistas cuya exhibición de grandeza vino gracias a autobuses que vinieron a Madrid desde diversos puntos del territorio y delegaciones.

El PSOE lo echa todo

Ferraz ha desplegado todos sus recursos para convertir el cierre de campaña en una demostración de fuerza. Fuentes socialistas aseguran que no veían una movilización semejante desde 1982 y llegan a manejar, en plena euforia ficticia, cifras internas que sitúan al PSOE por encima de los 180 escaños.

"Dime que me quieres", de Tequila, ha abierto el acto donde Sánchez ha vuelto a aparecer junto a su mujer, Begoña Gómez, convertida una vez más en parte de la escenografía política del presidente, que en esta ocasión también ha estado acompañado por sus padres. Ambos se han besado ante los asistentes mientras el PSOE buscaba imprimir al cierre de campaña un aire de celebración y victoria anticipada. Junto a Sánchez también han estado una buena parte de sus ministros, además del exministro José Bono, convertido durante esta campaña en uno de los revulsivos de Ferraz, con sus ataques al expresidente Felipe González y a la prensa.

"La paliza que les acabamos de dar en la caja roja es el anticipo de la paliza que les vamos a dar el próximo domingo", ha proclamado Antonio Hernando, alimentando la euforia socialista desde el escenario.

El PSOE ha querido alejarse del mitin convencional y convertir el cierre de campaña en un espectáculo, con actuaciones musicales de Alice Wonder y Lina Makhul. La sorpresa de la noche ha sido Pedro Almodóvar, que ha leído un poema con referencias a la libertad de expresión. Ferraz ha completado el acto con un marcado componente de memoria histórica, buscando movilizar a su electorado de cara al domingo.