Un ciudadano privado ha denunciado ante la Junta Provincial de Madrid que los sobres de propaganda electoral del PP, que incluyen los votos para poder llevarlos desde casa al colegio electoral, acaban en la basura. En las imágenes aportadas a la Justicia se ve cómo decenas de papeletas, en lo que se conoce habitualmente como mailing, son tiradas a la basura.

Como se aprecia en el vídeo y la posterior fotografía, se trata de un número elevado de papeletas, que han sido recogidas con una goma, lo que hace sospechar que pudiera tratarse de un funcionario de Correos que debía repartirlas en los buzones de los vecinos. El ciudadano que presenta la denuncia las recogió de la basura para poder tomar una imagen y acudir a la Justicia.

Fuentes del PP consultadas al respecto trasladan que la compañía postal, presidida por Pedro Saura, "debería investigar los hechos por si son constitutivos de delito". También señalan que debería abordarlo la Junta Electoral Central en los mismos términos. Lo ocurrido coincide con la denuncia pública hecha por muchos ciudadanos, a través de las redes sociales, por la tardanza en recibir la propaganda del PP.

En algunos casos, y a sólo tres o cuatro días de que concluyera la campaña electoral, varios ciudadanos decían haber recibido sólo el mailing del PSOE, tampoco el de otras formaciones como Frente Amplio o Vox. Una pega, especialmente, para votantes mayores que llevan el sobre preparado desde casa, y para quienes guardan con recelo su preferencia política y prefieren no coger la papeleta en el colegio electoral.

Los antecedentes sospechosos

Las sospechas por el trato de Correos a los votos ya se produjeron en el año 2023, cuando hubo récord de votantes por esta vía, ya que se convocaron las elecciones en pleno mes de julio. Muchos denunciaron la falta de diligencia de la compañía a la hora de recibir la documentación para poder ejercer su derecho.

El hecho de que Leire Díez trabajara entonces en Correos, y que la presidiera el amigo imputado de Pedro Sánchez, José Manuel Serrano, reforzó las dudas después de las elecciones, aunque no se ha producido una denuncia formal sobre el resultado.

En esta ocasión, los problemas se están detectando especialmente en EEUU, donde muchos españoles denuncian que no podrán ejercer su derecho porque no les han llegado los documentos necesarios. Lo ocurrido se suma a la polémica por la Ley de Nietos, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado custodiar los votos de más de 160.000 nacionalizados que podrían haber obtenido los papeles de manera fraudulenta.

Los consulados están recogiendo esas papeletas en urnas de cartón, lo que genera sospechas sobre la custodia de esos votos, sobre todo por el interés que demostró el Gobierno en ampliar los nacionalizados con la Ley de Nietos a través de la directriz dada por la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, y que investiga el Alto Tribunal.

La norma extendía la posibilidad de conceder nacionalizados más allá de los supuestos recogidos en la Ley de Memoria Democrática. Cabe la posibilidad, por tanto, de que algún partido decida impugnar el voto del exterior, el llamado CERA, por las sospechas sobre la Ley de Nietos. El recuento de este voto se realiza después del 29-N.