Una de las grandes incógnitas en cada cita con las urnas es el momento exacto en el que comenzará el recuento y cuándo se sabrá qué formación política ha ganado las elecciones. De cara a la jornada del 29 de noviembre, el calendario operativo de la Junta Electoral y del Ministerio del Interior ya fija las horas clave de la noche electoral.

El proceso se dividirá en dos fases bien diferenciadas: el inicio del recuento en los colegios y la difusión pública de los primeros porcentajes significativos.

El inicio del recuento: a las 20:00 horas

A las 20:00 horas del 29 de noviembre, las puertas de los colegios electorales se cerrarán para los votantes. Justo en ese instante arrancará el escrutinio en cada una de las mesas.

Antes de abrir los sobres depositados a lo largo del día, los miembros de la mesa realizan un paso previo obligatorio, introducir en las urnas los votos recibidos por correo y, a continuación, votar los propios integrantes de la mesa y los interventores. Completado este procedimiento legal, el presidente de la mesa desprecinta la urna del Congreso de los Diputados y comienza el recuento público papeleta a papeleta.

¿Cuándo se conocen los primeros datos provisionales?

Por normativa legal, el Gobierno no puede hacer públicos los primeros datos del escrutinio antes de las 21:00 horas (hora peninsular). Esta limitación se debe a que a esa hora cierran las urnas en las Islas Canarias, garantizando así que no se divulguen cifras oficiales mientras los colegios permanezcan abiertos en cualquier punto del territorio nacional.

A partir de las 21:00 horas, la página web oficial y la aplicación móvil del Ministerio del Interior comenzarán a volcar los primeros datos provisionales, que al principio corresponderán a municipios pequeños donde el recuento es muy rápido.

La franja decisiva: entre las 22:00 y las 23:00 horas

Aunque los primeros porcentajes se publican desde las nueve de la noche, los resultados habitualmente no adquieren representatividad real hasta que el escrutinio supera el 70% o 80% del censo total.

Salvo que se produzcan incidencias excepcionales o un recuento especialmente ajustado en grandes circunscripciones, se prevé que entre las 22:00 y las 23:00 horas el resultado esté prácticamente perfilado, permitiendo conocer la composición aproximada de las Cortes Generales y el avance de los pactos de gobierno.