En junio de 2018 se estrenó el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ante el Rey con una nueva fórmula de juramento que pretendía evidenciar la mayoría femenina. 13 de los 17 ministros socialistas repitieron la misma coletilla: "… así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministras y ministros". Se autodenominaron el Gobierno más feminista de la historia.

Por eso levantó tanta polémica que, a las pocas semanas de tomar posesión, el nuevo ejecutivo aceptara un sindicato de prostitución. Pareció como si estuvieran esperando la llegada de Sánchez a La Moncloa para conseguir su objetivo. La cronología fue la siguiente:

El 7 de junio prometen su cargo el presidente y sus ministros.

El 25 de junio el sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) ya tenía preparada toda la documentación necesaria para presentar la solicitud y depositar sus estatutos ante la Dirección General de Trabajo.

El 31 de julio el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, una de las más estrechas colaboradoras de Pedro Sánchez, dio luz verde a su inscripción.

El 4 de agosto la constitución del sindicato de prostitutas quedó publicada en el BOE.

La jugada pretendía ser perfecta: en pleno verano y con un Ministerio casi desierto, nadie iba a enterarse de que un Gobierno que se autoproclamaba feminista y abolicionista de la prostitución había dado luz verde a un sindicato del sector de la prostitución.

El mes de agosto transcurrió sin que el asunto adquiriera mayor relevancia pública y no fue hasta el día 30 cuando el Gobierno se vio obligado a dar explicaciones. La polémica ya había saltado a los medios de comunicación gracias a que una asociación feminista catalana de nombre L´Escola había decidido impugnar, junto a otras, la constitución del sindicato tanto por la vía administrativa como por la judicial.

La entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, pidió explicaciones al Ministerio de Trabajo. Según fuentes de su departamento citadas por EFE, Calvo se dirigió al ministerio que encabezaba Magdalena Valerio para solicitar toda la información disponible y conocer los detalles de la inscripción del sindicato.

El famoso gol por la escuadra

La entonces ministra Magdalena Valerio aprovechó una comparecencia parlamentaria para tratar de salir al paso de la polémica y responder a los medios. "Me han colado un gol por la escuadra", dijo. Y añadió: "no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento, el disgusto que me pillé ayer cuando me enteré es uno de los más gordos de mi vida profesional y política y llevo ya un cierto rodaje".

Valerio insistió en que "como ministra y miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el visto bueno a que esto se publicase en el BOE". "Habrá que ir al Consejo de Estado para el dictamen preceptivo, pero se procederá con "absoluta contundencia" frente a este sindicato, señaló.

Hasta el propio Pedro Sánchez tuvo que pronunciarse: "La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita".

El presidente del Gobierno acompañó su mensaje con el comunicado del Ministerio de Trabajo en el que se anunciaba el inicio de los trámites de impugnación de la "Organización de Trabajadoras Sexuales". Entonces nada se había publicado de los negocios de la prostitución de su suegro, Sabiniano Gómez, y el vínculo de Sánchez y su esposa con los mismos.

Abalos y el sindicato de prostitutas

Cuatro días más tarde, el 3 de septiembre, nos enteramos en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE en Ferraz que la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, había dimitido por este asunto. Quién nos iba a decir, con la información que tenemos hoy, que sería José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento y secretario de Organización, el que iba a tener que salir a dar la cara por la polémica creación de un sindicato de prostitutas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron más tarde que la ministra Magdalena Valerio había aceptado la dimisión de la directora general.

Reconocer el proxenetismo

El juicio por la denuncia de la asociación L’Escola contra el sindicato de prostitutas se celebró el 14 de noviembre de 2018. Apenas cinco días después, el día 19, la Audiencia Nacional dictó sentencia y declaró nulos los estatutos. El motivo era que se incluía la prostitución por cuenta ajena. Es decir, una prostituta que trabajaba a sueldo de un proxeneta. Según el tribunal, admitir esa posibilidad supondría reconocer como relación laboral una actividad que no puede ser objeto de un contrato de trabajo válido y podría abrir la puerta al reconocimiento indirecto al proxenetismo como actividad empresarial.

OTRAS recurrió ante el Tribunal Supremo, que el 1 de junio de 2021 anuló la sentencia de la Audiencia Nacional.

Han pasado algo más de 8 años desde aquel episodio que vuelve a la actualidad por un hecho fortuito. La abogada de una de las asociaciones que intervino en el procedimiento y denunció al Ministerio de Trabajo por haber admitido el registro del sindicato OTRAS escuchó el último podcast de La Radioteca y al escuchar que Magdalena Valerio admitía ser una de las fundadoras de Bancal de Rosas (la asociación que captó dinero opaco para las primarias de Sánchez) decidió ponerse en contacto con este medio.

"En ese momento empiezo a conectar ideas", dice Nuria González en conversación con La Radioteca. La letrada y portavoz de la asociación feminista L´Escola empezó a encajar las piezas al poner en relación ambos episodios. A su juicio, la actuación del Ministerio de Trabajo no fue un error, ya que, pese a lo que quiso aparentar, "el gobierno no hizo absolutamente nada para enmendarlo" y su asociación tuvo que "llegar a los tribunales" y "pleitear contra ellos".

La abogada admite que ella se enteró de la creación del sindicato de prostitución por casualidad y que, si no llega a ser porque alguien filtró a las asociaciones feministas la publicación en el BOE de este sindicato, no habrían podido actuar. "El último día presentamos una reclamación administrativa solicitando que se revocara esa actuación del Ministerio de Trabajo porque no se puede legalizar un sindicato cuya actividad principal es delictiva: el proxenetismo". Y añade: "estamos hablando de un sindicato por cuenta ajena en la que el parámetro básico es que sean trabajadores para una empresa. Entonces, si hay una empresa que contrata trabajadoras sexuales, es porque las empresas son proxenetas, y eso es un delito".

Reconocer a la patronal de la industria del sexo

La abogada y portavoz de la asociación feminista asegura que, en realidad, lo que pretendía el Ministerio de Trabajo era "legalizar de facto el proxenetismo". No era registrar un sindicato para trabajadoras sexuales, sino "reconocer a la patronal de la industria del sexo" que a partir de entonces pasaría de ser "delincuentes proxenetas" a "empresarios de la patronal de la industria del sexo".

Nuria González reitera que desde el Ministerio de Magdalena Valerio no se hizo nada por enmendar el error. "Nos llamaron desde el propio Ministerio para ver lo que estaba pasando. Si de verdad querían arreglar el error, lo que tenían que haber hecho era aceptar esa reclamación previa y se acabó". No se hizo y el asunto acabó en la Audiencia Nacional.

El sindicato de prostitutas y el Gobierno, del mismo lado

Aquel juicio de 2018 dejó una imagen sorprendente que recuerda Nuria González. "Cuando llegamos a la Audiencia, después de haber escuchado lo del ‘gol por la escuadra’ y ‘lo vamos a arreglar’, nos tenemos que sentar nosotras, la asociación defendiendo nuestra postura, y el sindicato al lado del abogado del Estado defendiendo la actuación del Ministerio de Trabajo". Es decir, el Gobierno y el sindicato de la prostitución a un lado y la asociación de mujeres al otro. "Eso es lo que pasó. Jamás hicieron nada. Absolutamente nada".

Como se ha contado anteriormente, la Audiencia Nacional dictó sentencia el 19 de noviembre de 2018 y declaró nulos los estatutos. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. Tres años después, el Tribunal Supremo estimó el recurso de OTRAS y revocó la resolución anterior.

"Había interés en legalizar el sindicato"

"Nadie se esperaba que esto fuera así", confiesa sorprendida. "Desde luego algún interés había porque en 15 días se legalizó un sindicato que daba pie a legalizar todo el proxenetismo de España. Cualquier actividad que tuviera que ver con el sexo que teóricamente fuera voluntaria ya sería legal: ya no habría trata, ya no habría proxenetismo, ya no habría absolutamente nada". En aquel momento les pilló de sorpresa. "Ahora podemos entender que a lo mejor tenía algún interés. Pruebas no tenemos, y menos en aquel momento. Tampoco nos podíamos imaginar las conexiones que había con todo lo que hemos sabido años después de las actividades de los miembros del gobierno, relacionadas con el tema de la prostitución", dice en referencia a las saunas del suegro del presidente y los escándalos de Ábalos y Koldo García con prostitutas.

Magdalena Valerio lo niega

Después de recibir la llamada de Nuria González, La Radioteca se ha puesto en contacto con la ex ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, actualmente miembro del Consejo de Estado, que ha rechazado entrar en polémicas con la abogada. En su respuesta, ha querido aclarar cuál es el papel del Ministerio en este tipo de procedimientos: "lo único que puede hacer es inscribir o no los Estatutos. Ni legaliza, ni ilegaliza sindicatos".

Valerio insiste en que la decisión de inscribir el sindicato de trabajadoras sexuales se tomó sin que ella tuviera conocimiento: "Fue una decisión que se hizo sin mi consentimiento y sin conocerlo. Por eso dije lo del "gol por la escuadra". La directora general dimitió por ello. ¡Mezclar ésto con otros desgraciados temas me parece alucinante!", afirma.

Según Valerio, el Ministerio emprendió los trámites necesarios para impugnar el sindicato de prostitutas y remitió el informe al Ministerio de Justicia para que a su vez lo trasladara a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la abogada feminista insiste: "Eso es mentira. Sacaron una nota diciendo que habían enviado un papel y todas le pedimos que sacaran ese papel. Jamás lo vimos. Además, en la vista, el abogado del Estado se presentó a defender la actuación del sindicato OTRAS".

Ese papel del Ministerio de Trabajo se habría enviado al Ministerio de Justicia, ocupado entonces por María Dolores Delgado. Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas se habían filtrado unas grabaciones de una comida celebrada en 2009 entre Dolores Delgado, Baltasar Garzón y algunos mandos policiales, entre ellos, José Manuel Villarejo. El comisario de las cloacas les contó que había montado un prostíbulo para obtener información y la entonces fiscal respondió: "Éxito asegurado".

Si el Ministerio de Trabajo envió el informe a Justicia para que la Fiscalía General actuara, esto dejaría la pelota en el tejado de Dolores Delgado porque el Ministerio Público no inició la causa sino que se tuvo que adherir a la denuncia presentada por las plataformas feministas.