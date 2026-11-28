La Policía Nacional ha arrestado esta madrugada a una joven de 22 años acusada de un presunto delito de odio y otro de lesiones tras haber atacado en plena calle a Marta Moreno, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jaca. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la agresora propinó un fuerte puñetazo en el ojo a la representante municipal mientras le gritaba "fascista".

El incidente se produjo en la zona de copas de la localidad pirenaica, cuando la agresora, que se encontraba acompañada por un grupo de personas, arremetió contra la edil al identificarla públicamente. Tras el ataque y su posterior arresto, la atacante formalizó a su vez una denuncia contra la concejal alegando que Moreno también la había golpeado durante el altercado. Aunque los agentes calificaron inicialmente las heridas de la víctima como de carácter leve, la formación ha precisado que el impacto ha provocado secuelas en el globo ocular de la afectada.

Desde Vox han condenado con absoluta firmeza una agresión que califican de "exclusivamente por motivos políticos", remarcando que la arrestada conocía perfectamente las responsabilidades públicas que Moreno ejerce en el consistorio. En este sentido, la formación ha lamentado que el episodio responda al clima de violencia que la izquierda atiza de forma sistemática contra su organización, acusando a sus adversarios ideológicos de no respetar la democracia ni la libertad de expresión.

En un comunicado oficial, el partido que lidera Santiago Abascal ha vinculado esta violencia con las decisiones del Ejecutivo central, recordando que la ministra de Educación y portavoz gubernamental, Pilar Alegría, anunció con una sonrisa el indulto a dos condenados por los graves disturbios acaecidos en Zaragoza durante un acto de Vox en 2019. Para la formación política, medidas de esta naturaleza trasladan a los sectores radicales el mensaje de que agredir a sus miembros queda impune e incluso garantiza visibilidad mediática, amparando una creciente intolerancia en el espacio público.

🔴 COMUNICADO | VOX condena la agresión sufrida por Marta Moreno y exige al resto de formaciones políticas que hagan lo mismo. VOX condena rotundamente la agresión sufrida esta madrugada por Marta Moreno, concejal de la formación en el Ayuntamiento de Jaca, que ha sufrido… pic.twitter.com/JsBIEDoClY — VOX Aragón (@aragonvox) November 28, 2026

Vox ha exigido al resto de fuerzas políticas una condena unánime e inmediata ante lo sucedido, afeando la pasividad de quienes abanderan falsamente la defensa de la mujer pero optan por mirar hacia otro lado cuando la víctima no comparte sus planteamientos ideológicos.