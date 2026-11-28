Durante toda la jornada de votación del próximo 29-N, los colegios electorales contarán con la presencia de ciudadanos acreditados por las distintas candidaturas que velan por la limpieza del proceso. Sin embargo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) distingue claramente entre dos figuras que suelen confundirse a pie de urna: los interventores y los apoderados.

Qué funciones desempeñan exactamente en el colegio electoral

La principal diferencia operativa reside en el espacio en el que pueden ejercer su labor. El interventor está adscrito exclusivamente a una sola mesa electoral concreta. Forma parte activa del entorno inmediato de esa mesa, asiste a sus deliberaciones con voz pero sin voto, revisa los sobres o papeletas que generen dudas en el escrutinio y firma las actas de constitución y de recuento junto al presidente y los vocales. La ley permite un máximo de dos interventores por candidatura y mesa, aunque solo uno puede ejercer a la vez, pudiendo turnarse libremente entre ellos.

Por su parte, el apoderado puede desplazarse libremente por todos los colegios y mesas de su circunscripción electoral. A diferencia de los interventores, no existe un límite numérico de apoderados por partido. Actúa como observador móvil para supervisar que no falten papeletas en las cabinas y vigilar el desarrollo de la votación y el escrutinio. Solo si una candidatura no tiene ningún interventor acreditado en una mesa concreta, un apoderado puede asumir temporalmente sus funciones en las deliberaciones, momento en el cual deja de poder actuar como apoderado itinerante en otros locales.

Dónde ejerce su derecho al voto cada representante

El lugar en el que depositan su papeleta el 29-N también marca una frontera clara entre ambos perfiles. El interventor vota directamente en la mesa electoral en la que está acreditado, incluso aunque no figure inscrito en el censo de ese colegio, siempre y cuando pertenezca a esa misma circunscripción electoral. Si estuviera censado en una provincia distinta, la ley le exige haber tramitado previamente el voto por correo para poder participar en los comicios.

En cambio, el apoderado vota únicamente en la mesa que le corresponde por su domicilio censal —o mediante voto por correspondencia si lo solicitó en plazo—, sin que su credencial le habilite para depositar su sufragio en ninguno de los otros colegios que supervise a lo largo de la jornada.

Permisos laborales y acreditación previa ante la Junta Electoral

Ambos roles requieren una formalización administrativa distinta antes del domingo de elecciones y generan derechos laborales diferentes para los trabajadores por cuenta ajena. En el plano laboral, quienes ejerzan como interventores tienen derecho a un permiso retribuido durante todo el domingo 29-N y a una reducción de cinco horas en su jornada laboral del lunes 30 de noviembre, equiparándose así a los presidentes y vocales de mesa. Los apoderados, por su parte, disfrutan de permiso retribuido únicamente durante el día de la votación, sin reducción de jornada al día siguiente.

Respecto a su nombramiento, los interventores son designados mediante credenciales talonarias expedidas por el representante de cada candidatura hasta tres días antes de los comicios, y tienen la obligación de presentarse ante la mesa antes de que se extienda el acta de constitución a las 8:30 horas, ya que si llegan más tarde no podrán tomar posesión del cargo. Los apoderados, en cambio, reciben su acreditación mediante un poder otorgado ante notario o ante el secretario de la Junta Electoral Provincial o de Zona.

Qué pueden reclamar y qué tienen prohibido hacer

Tanto interventores como apoderados tienen plena capacidad legal para formular reclamaciones y protestas ante la mesa electoral, que deberán quedar reflejadas obligatoriamente en el acta de la sesión, y para solicitar certificaciones oficiales de los resultados o de la constitución de la mesa.

No obstante, la Junta Electoral Central fija límites estrictos a su comportamiento dentro de los colegios. Ya que pueden llevar emblemas o adhesivos con las siglas de su partido únicamente a efectos de identificación, pero tienen prohibido pedir el voto, repartir propaganda o influir en los electores dentro del recinto.

Asimimso, ningún interventor ni apoderado puede dar órdenes a los votantes ni sustituir la autoridad del presidente de la mesa, quien ostenta en exclusiva el control del orden público dentro del local electoral y la última palabra ante cualquier incidencia durante la votación.