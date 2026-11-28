El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Ceuta para pasar la mañana de este sábado durante la jornada de reflexión previa a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. Según informan fuentes del PP, el dirigente popular cumple de este modo un "compromiso personal" que había adquirido con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Tal y como detallan desde el entorno del partido, se trata de la sexta visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta desde finales del pasado mes de julio. Un gesto con el que el candidato popular refuerza su presencia y cercanía en uno de los puntos clave de la geografía española en las horas inmediatamente anteriores a la apertura de las urnas.

Tal y como marcan las reglas de la jornada de reflexión, la visita se desarrolla sin carácter institucional ni electoral. Según detallan las mismas fuentes del Partido Popular, Feijóo no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos durante su paso por territorio ceutí. El objetivo exclusivo de este desplazamiento matinal es acompañar a los ciudadanos y estar presente en la ciudad como "muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí".

Una vez finalizada su estancia en Ceuta durante la mañana, el líder del PP pondrá rumbo de regreso a la península para reservar el resto del sábado al ámbito estrictamente personal. Tal y como han apuntado desde la formación, por la tarde pasará tiempo con su pareja y con su hijo, desconectando así de la actividad política tras quince días intensos de campaña antes de afrontar la decisiva cita electoral de este domingo.

Del broche final en Sevilla a la cita con las urnas

El viaje a la Ciudad Autónoma se produce apenas unas horas después de que Feijóo echara el telón a la campaña electoral en la noche de este viernes en Sevilla. En el acto de cierre celebrado en la capital hispalense, el candidato del Partido Popular lanzó un mensaje que fue recibido con aplausos ante los suyos al proclamar que "esta vez, sí, vamos a ganar y gobernar" tras el recuento de este domingo.

Durante esa última intervención antes de la jornada de reflexión, el presidente de los populares dirigió además una llamada directa al voto transversal, apelando explícitamente a los votantes de izquierdas para que respalden la papeleta del Partido Popular este domingo. Feijóo pidió ese apoyo con un objetivo claro: "cambiar" España y abrir una nueva etapa política tras los comicios del 29-N.

Para justificar esa petición de voto más allá de las siglas tradicionales del centro-derecha, el líder popular argumentó en Sevilla que España necesita de manera urgente un Ejecutivo diferente al actual, defendiendo que resulta "necesario" un Gobierno "limpio" y que "funcione". Con ese mensaje como carta de presentación final ante los electores, Feijóo ha cambiado este sábado el escenario de los grandes mítines por una visita discreta y sin actos oficiales a Ceuta, antes de reencontrarse por la tarde con su familia en la antesala de las urnas.