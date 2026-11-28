El último debate a cuatro de la campaña electoral del 29-N ha vuelto a poner en el centro del foco mediático la falta de coherencia de Pedro Sánchez, con la hemeroteca recordando sus propias palabras sobre el servicio militar obligatorio. Durante el cara a cara, el candidato socialista sacó pecho presumiendo de haber sido el único de los participantes en hacer la mili y haber jurado bandera, ironizando sobre el patriotismo de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, el archivo televisivo muestra una visión muy distinta a la exhibida en el debate. En la entrevista que le realizó Bertín Osborne el 25 de noviembre de 2015 en En la tuya o en la mía, el entonces líder socialista explicó que eligió la mili frente a la objeción de conciencia por un cálculo de tiempos: "Terminé la carrera y yo quería irme fuera de España y dije, ¿qué es lo más corto? Entonces teníamos la objeción de conciencia que era 13 meses y la mili que eran 9 meses y digo, pues la mili. Fue un tema absolutamente pragmático".

A la pregunta de Osborne sobre si aquella etapa le aportó algo, Sánchez fue tajante y restó cualquier valor a su paso por el Ejército: "No, yo creo que leí mucho, leí muchísimo, hice algún buen amigo, pero para mí honestamente fue una pérdida de tiempo".

Las sombras sobre su paso por el cuartel

Tras el debate, desde Ferraz se impulsó la difusión de una imagen de archivo de un joven Pedro Sánchez jurando bandera en julio de 1996 en el Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) de Cáceres —un acto presidido por el entonces rey Juan Carlos I en el que también juró bandera Alfonso de Zurita y Borbón, sobrino del monarca—, acompañada de mensajes de su entorno intentando presentar su etapa castrense como una credencial patriótica.

El contraste con informaciones anteriores sobre aquel periodo también ha salido a relucir. Tras la etapa de instrucción en Cáceres, Sánchez completó su servicio militar en el Servicio Geográfico del Ejército, en la zona de Campamento (Madrid). Diversas informaciones periodísticas han señalado que, al estar vinculado al baloncesto en las filas del Estudiantes, contó con un régimen flexible con permisos para ausentarse por entrenamientos y competiciones.

Las mismas informaciones reflejaron su escasa huella en el acuartelamiento ya que apenas pasaba tiempo en el cuartel y que, con el paso de los años, en su destino militar costaba encontrar quienes recordaran su estancia cotidiana allí.

Once años después de definir el servicio militar como "una pérdida de tiempo" elegida por pragmatismo para estar menos meses en España por su deseo de salir al extranjero, el presidente ha convertido aquella misma etapa en arma arrojadiza electoral, ofreciendo un nuevo ejemplo de cómo su discurso cambia según el escenario y la conveniencia del momento.