Josep Borrell se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del mitin de cierre de campaña del PSOE celebrado este viernes en la Caja Mágica de Madrid. Una imagen del exdirigente socialista durante los habituales bailes que han tenido lugar en la campaña del PSOE ha circulado ampliamente por las redes sociales, donde numerosos usuarios han comentado su actitud mientras el resto de los asistentes participaba en la celebración.

La grabación muestra a Borrell durante ese momento del acto y ha generado comentarios sobre su expresión y su aparente falta de entusiasmo. Algunos usuarios han ironizado con que al político se le habría hecho demasiado larga la campaña, mientras otros han cuestionado que tuviera que acudir al mitin en esas circunstancias.

La imagen de Borrell en el mitin final del PSOE desata comentarios en redes: "Se le ha hecho larga la campaña" pic.twitter.com/cGRvKeUtLA — Libertad Digital (@libertaddigital) November 28, 2026

Las imágenes han provocado numerosas reacciones en redes sociales. "Borrell nos ha regalado, posiblemente sin pretenderlo, la mejor imagen de toda la campaña", comenta un usuario, que contrapone su actitud a la del ministro del Interior: "El indigno y reprobado Marlaska dándolo todo mientras tirotean y amenazan a los guardias civiles y policías nacionales".

Borrell nos ha regalado, posiblemente sin pretenderlo, la mejor imagen de toda la campaña electoral. El indigno y reprobado Marlaska dándolo todo mientras tirotean y amenazan a los guardias civiles y policías nacionales.#EleccionesGenerales29N pic.twitter.com/xN1poLe4bq — Esp.añol de P.ura Cepa (@Bommer113a) November 27, 2026

Otros usuarios se han preguntado qué le ocurría al exdirigente socialista: "¿Qué le pasa al pobre Borrell? No se le ve muy contento". También ha habido críticas por su presencia en el acto, con usuarios que aseguran que se encuentra enfermo y recibe tratamiento médico. "Para acabar la campaña demostrando el tipo de calaña que son estos, hacen ir a Borrell, sabiendo que está enfermo y con tratamiento médico según han dicho y lo ponen ahí mientras bailan como payasos. No tienen humanidad", señala otro comentario.

Para acabar la campaña demostrando el tipo de calaña que son estos, hacen ir a Borrell, sabiendo que está enfermo y con tratamiento médico según han dicho y lo ponen ahí mientras bailan como payasos.

No tienen humanidad. pic.twitter.com/DmPsUqKtKM — Jesús Mayoral. - (@jemayfe73) November 28, 2026

En la misma línea, otro usuario ha escrito: "No puedo resistirlos ni un minuto más". Y ha añadido, dirigiéndose a Pedro Sánchez: "Ha hecho ir a 'su mitin final' a Borrell que está enfermo y en tratamiento. Ayer cuando lo vi se me rompió el corazón, pero no me sorprendió: así son, por eso los quiero fuera de nuestras vidas".

Borrell destaca la asistencia al mitin

Más allá de la repercusión de las imágenes, Borrell intervino posteriormente en laSexta Xplica, donde se pronunció sobre el acto celebrado en la Caja Mágica. El socialista aseguró que había vivido con sorpresa el agradecimiento público que le dedicó Pedro Sánchez durante su intervención, ya que, según explicó, no esperaba que el presidente del Gobierno le reconociera de aquella manera su posicionamiento contra la actuación de Israel en Gaza.

El exrepresentante europeo puso el foco, sobre todo, en la asistencia al mitin. A su juicio, la movilización de público fue el elemento más destacado de la jornada y aseguró que no recordaba haber presenciado una convocatoria de esas características desde finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Borrell consideró que la afluencia de miles de personas había sido la verdadera protagonista del encuentro y respaldó la reflexión de Sánchez de que el acto no debía girar exclusivamente en torno a su figura, sino también a quienes habían acudido.

El socialista también se refirió a las encuestas electorales y a las perspectivas del PSOE. Aunque evitó hacer pronósticos sobre los resultados, señaló que los sondeos tienen un valor relativo cuando el contexto sociopolítico cambia con rapidez. En este sentido, destacó que la movilización observada en Madrid cuestionaba, según dijo, algunas de las previsiones demoscópicas.

Sus advertencias sobre un Gobierno de PP y Vox

Durante su intervención televisiva, Borrell también abordó las posibles consecuencias internacionales de un hipotético Ejecutivo formado por PP y Vox. El socialista auguró un giro importante en la política exterior española y expresó su desacuerdo con ese escenario.

En concreto, mencionó posibles cambios en la política migratoria, las relaciones en materia de defensa con Estados Unidos y la posición española respecto a Israel y la guerra de Ucrania.