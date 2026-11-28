Con el salto de la política a las plataformas digitales, los límites de la ley electoral también se aplican de forma estricta en internet. No, los partidos políticos y sus candidatos tienen prohibido hacer publicidad en redes sociales durante la jornada de reflexión y el propio día de las votaciones.

La campaña electoral arrancó oficialmente a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre, la medianoche del jueves al viernes, y se prolongó durante 15 días, hasta la medianoche del viernes 27 de noviembre.

¿Qué está prohibido exactamente?

Desde las 00:00 horas del día de reflexión, el sábado previo, y durante todo el domingo electoral, ningún partido, coalición o candidato puede difundir propaganda electoral ni realizar publicidad de pago o anuncios patrocinados en redes sociales como X, Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Tampoco se permite que perfiles oficiales o candidatos pidan el voto de forma directa.

Aunque un partido no pague publicidad, la ley prohíbe cualquier acto de campaña electoral fuera del periodo establecido. Si bien un usuario particular puede expresar libremente su opinión en su perfil personal amparado por la libertad de expresión, las cuentas oficiales de las formaciones políticas deben cesar toda actividad de captación de voto.

¿Y las publicaciones programadas?

La Junta Electoral Central (JEC) ha reiterado en numerosas ocasiones que los partidos son responsables de sus canales digitales. Dejar programado un tuit o un anuncio para que se publique automáticamente el domingo electoral constituye una infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sancionable por las autoridades electorales.

¿Qué está prohibido durante el periodo electoral?

Durante el periodo electoral los partidos no pueden hacer uso de fondos y medios o recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido.

Asimismo, tampoco pueden inaugurar obras públicas, es decir, las administraciones públicas tienen prohibido realizar actos de inauguración de obras, servicios o proyectos desde la convocatoria de los comicios, evitando vender "logros de gestión" con actos o campañas financiadas con dinero público que exalten los éxitos.

¿Qué está prohibido los últimos 5 días?

En los últimos 5 días, a partir de la medianoche del lunes 23 al martes 24 de noviembre, queda prohibida la difusión, publicación o reproducción de sondeos o encuestas electorales.