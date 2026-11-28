A las 08:00 horas del domingo 29-N, la cita en los colegios electorales es estrictamente puntual. Presidentes, vocales y sus respectivos suplentes tienen la obligación legal de presentarse en el local para constituir la mesa. Sin embargo, el absentismo inesperado, los atascos o problemas de salud pueden provocar una situación crítica y que el presidente titular y sus dos suplentes no aparezcan a la hora fijada.

Ante este escenario, la normativa electoral no contempla suspender los comicios de entrada, sino que pone en marcha un protocolo de emergencia en cascada regulado por el artículo 80 de la LOREG.

El primer filtro: la ley del relevo en cadena

Si el presidente titular no se encuentra en el colegio a las 08:00 de la mañana, la ley establece una jerarquía de sustituciones automáticas entre los miembros convocados que sí hayan acudido:

Entra el primer suplente: Asume la presidencia de manera automática.

Asume la presidencia de manera automática. Falta también el primer suplente: Le sustituye el segundo suplente.

Le sustituye el segundo suplente. Ausencia total de los tres cargos: Si ni el presidente ni sus dos suplentes hacen acto de presencia, la presidencia de la mesa recae de forma obligatoria y por orden en el primer vocal (o en su defecto, en el segundo vocal).

El reclutamiento forzoso: tirar de los ciudadanos presentes en el colegio

El verdadero problema surge cuando el vacío de asistencia es generalizado y faltan tantos miembros que resulta imposible alcanzar el quórum mínimo legal, un presidente y dos vocales. Si esto ocurre, la ley otorga poderes excepcionales a las personas presentes en el local (representantes de la Administración, suplentes de otras mesas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

La Junta Electoral de Zona —a través de la autoridad gubernativa o los miembros disponibles— puede ordenar que forme parte de la mesa cualquier elector que se encuentre en ese momento en el colegio esperando para votar, llevándose a cabo una elección forzosa de electores. Ningún ciudadano elegido de este modo puede negarse a asumir el cargo sin incurrir en un delito electoral, salvo que acredite una causa justificada sobrevenida. En cuestión de minutos, votantes que acudían a depositar su papeleta a primera hora pueden verse al frente de la gestión de las urnas durante todo el 29-N.

Qué ocurre si no se puede constituir la mesa y las consecuencias legales

Si pese a todos los intentos de reclutamiento forzoso transcurre una hora desde la hora legalmente establecida, es decir, a las 09:00 horas, justo cuando arranca oficialmente la votación, y la mesa sigue sin poder formarse, se aplica la medida más drástica prevista por la LOREG.

Los miembros presentes o la autoridad gubernativa extienden un acta de los hechos y la envían de urgencia a la Junta Electoral de Zona. La Junta dictará la suspensión de la votación en esa mesa concreta y fijará una nueva fecha para su celebración en el plazo de los siguientes días, publicando el aviso en la puerta del colegio.

La incomparecencia injustificada no queda impune. La Junta Electoral comunica de inmediato los hechos al Ministerio Fiscal para depurar responsabilidades penales. Los titulares y suplentes que no acudieron sin causa justificada se enfrentan a penas previstas en el artículo 143 de la LOREG, que van desde prisión de tres meses a un año o multas de seis a veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial.