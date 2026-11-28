El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, dedicará este sábado, 28 de noviembre, a practicar deporte y pasar tiempo con su familia, después de quince días de campaña electoral. Así lo han trasladado fuentes de Ferraz, que han avanzado cómo afrontará el dirigente socialista las últimas horas antes de las elecciones generales de este domingo.

Sánchez aprovechará la jornada de reflexión para desconectar de la actividad política antes de acudir a las urnas. El presidente —como suele mostrar en sus redes sociales— es aficionado a practicar deporte al aire libre, especialmente enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales. También suele combinar sesiones de carrera con ejercicios de fuerza cuando sus compromisos de agenda se lo permiten.

El candidato socialista ejercerá su derecho al voto este domingo en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Se trata del mismo centro al que acudió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando estuvo acompañado por su mujer, Begoña Gómez.

Feijóo viaja a Ceuta

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Ceuta para pasar la mañana de este sábado. El desplazamiento responde a un compromiso personal que había adquirido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según fuentes del PP.

El dirigente popular no tiene prevista ninguna agenda pública ni participará en actos políticos durante su estancia. Desde su partido explican que la visita pretende ser una muestra de apoyo y solidaridad con los ceutíes. Una vez finalizada, regresará a la península para pasar el resto del día con su pareja y su hijo.

Colau vuelve a Barcelona e Irene Montero pasea con su perra

Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, regresará a Barcelona para pasar la jornada de reflexión junto a su familia. La exalcaldesa de la Ciudad Condal viajará en tren desde Madrid, donde este viernes puso fin a su campaña electoral. Tras haber recorrido 12.000 kilómetros durante estas dos semanas, aprovechará el sábado para descansar antes de acudir a votar el domingo en el Institut La Sedeta, en Barcelona, alrededor de las 11:00 horas. Después regresará a Madrid para seguir el escrutinio junto a su equipo.

La candidata de Podemos, Irene Montero, también ha optado por alejarse de la actividad política durante las últimas horas antes de las elecciones. Un vídeo facilitado por su partido a las agencias muestra a la exministra paseando por el campo junto a su perra Rumba. Aunque Podemos no ha detallado oficialmente sus planes para el resto del día, está previsto que permanezca en casa y con su familia para recuperar fuerzas después de la campaña.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre cómo está pasando la jornada de reflexión el líder de Vox, Santiago Abascal. La formación no ha comunicado públicamente qué planes tiene su candidato para este sábado, en la víspera de las elecciones generales del 29 de noviembre.