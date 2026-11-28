La formación política liderada por Santiago Abascal ha denunciado públicamente la agresión física sufrida por su concejal en el Ayuntamiento de Jaca, Marta Moreno. El violento episodio tuvo lugar durante la noche del viernes en la localidad oscense, provocando a la edil secuelas de diversa consideración en uno de sus ojos. Según trasladó el partido, el atacante actuó "exclusivamente por motivos políticos" tras reconocer e identificar a Moreno debido al ejercicio ordinario de sus funciones públicas en el consistorio aragonés.

Desde la organización recalcaron que este suceso "no sorprende y no es un hecho aislado", sino la consecuencia directa del clima de hostilidad contra Vox que, denuncian, la izquierda lleva años estimulando tanto en el debate parlamentario como en la escena pública. En este sentido, la formación insistió en que el señalamiento constante hacia sus cargos electos acaba derivando en agresiones directas en las calles, donde los agresores actúan con una preocupante sensación de impunidad.

🔴 COMUNICADO | VOX condena la agresión sufrida por Marta Moreno y exige al resto de formaciones políticas que hagan lo mismo. VOX condena rotundamente la agresión sufrida esta madrugada por Marta Moreno, concejal de la formación en el Ayuntamiento de Jaca, que ha sufrido… pic.twitter.com/JsBIEDoClY — VOX Aragón (@aragonvox) November 28, 2026

Ante la gravedad de los hechos, el partido exigió un pronunciamiento público y rotundo a todas las fuerzas parlamentarias, subrayando de manera categórica que "en democracia no hay lugar para la violencia". La formación lamentó además la habitual doble vara de medir de los colectivos y partidos que afirman defender a las mujeres, censurando que "miran para otro lado cuando una mujer que no piensa como ellos es agredida" por mantener convicciones políticas divergentes.

Asimismo, Vox alertó de que el silencio y la ausencia de reproches institucionales transmiten el peligroso mensaje de que la agresión física contra sus integrantes "sale gratis", lo cual, advierten, "incentiva a la extrema izquierda" a exhibir conductas violentas sin asumir responsabilidades. Por último, señalaron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochando que desde el poder ejecutivo se legitimen discursos de confrontación que alientan el acoso callejero contra la oposición.