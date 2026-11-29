En la jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre, los colegios electorales de toda España permanecen abiertos de forma ininterrumpida desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas. Cuando se acerca el final de la tarde, muchos ciudadanos que apuran las últimas horas o acuden con el tiempo justo se preguntan qué ocurre si el reloj marca las ocho y aún permanecen en el acceso esperando su turno.

Lo que establece la normativa legal

El presidente de cada mesa electoral debe anunciar públicamente que ha llegado la hora de cierre a las 20:00 horas exactas. Sin embargo, si en ese momento todavía hay electores dentro del colegio o en la fila esperando para identificarse y votar, la normativa garantiza que todas las personas que ya estaban en la cola tienen derecho a depositar su sobre en la urna antes de dar por concluida la votación.

Corte de la fila y cierre de puertas

Para hacer efectivo este derecho sin alterar el desarrollo de la jornada, las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en el centro —Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local—, auxiliares de la Administración o los propios miembros y apoderados de la mesa realizan un corte en la fila a las 20:00 horas en punto. Desde ese instante, no se permite que entren nuevas personas al final de la cola, pero quienes ya estaban por delante de ese corte pueden votar con normalidad.

Una vez que hayan emitido su sufragio todos los electores que esperaban antes de la hora límite, se cierra definitivamente la puerta del local para impedir nuevos accesos y comienza la última fase de la jornada.

Protocolo tras el cierre: voto por correo, mesa y escrutinio

Cerrado el acceso a nuevos votantes, la mesa electoral sigue un orden establecido para concluir la votación y pasar al recuento.

En primer lugar, la presidencia de la mesa procede a introducir en las urnas correspondientes los sobres del voto por correo recibidos a lo largo de la jornada a través de los agentes del servicio postal. A continuación, votarán los propios miembros de la mesa electoral (presidencia y vocalías) y los interventores debidamente acreditados ante la mesa.

Tras emitir estos últimos sufragios, los miembros de la mesa declaran concluida la votación, firman el acta de finalización e inician de inmediato el recuento y escrutinio de las papeletas ante la presencia de los interventores y apoderados de las diferentes candidaturas.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Aunque el marco legal protege al elector que ya se encuentra físicamente en el recinto o en sus inmediaciones al sonar la hora fijada, las autoridades electorales aconsejan no posponer el desplazamiento al tramo final del día. Circunstancias imprevistas como la búsqueda de estacionamiento, incidencias en el transporte, largas filas por la afluencia tardía o desorientación en la localización de la mesa asignada dentro del centro pueden provocar que el ciudadano llegue solo unos segundos después de las 20:00 horas, momento en el que la ley obliga a cerrar el acceso de forma definitiva a cualquier nueva incorporación.