La jornada electoral de este domingo ha dejado una confusión entre las papeletas de Frente Amplio, la coalición encabezada por Ada Colau, y las de Frente Obrero, la formación liderada por Roberto Vaquero. Desde primera hora, apoderados de ambas candidaturas han alertado de problemas en distintos colegios electorales, tanto por electores que estarían confundiendo las dos papeletas como por las denuncias de una supuesta manipulación de las mismas.

Desde Frente Amplio han advertido de que algunos votantes están confundiendo su papeleta con la de Frente Obrero. Fuentes de la coalición han explicado que sus apoderados están recibiendo consultas de electores desorientados y que les aclaran que ambas candidaturas no tienen relación entre sí. También han recordado que deben fijarse en el nombre de la formación antes de introducir la papeleta en la urna.

La advertencia se ha extendido a las redes sociales. El exdirigente de Podemos Roberto Sotomayor ha publicado un mensaje para alertar a los votantes de esta situación: "Es Frente Amplio, no Frente Obrero. Ojo al coger la papeleta, compañeros".

También la exdirigente de Podemos Carolina Alonso ha avisado de la confusión, mientras que el diputado valenciano Nahuel González ha señalado que apoderados de Compromís-Front Valencià han observado errores similares entre los electores.

Es Frente AMPLIO. NO Frente obrero. Ojo al coger la papeleta compañeros. FRENTE AMPLIO. — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) November 29, 2026

Sin embargo, Frente Obrero sostiene que los problemas van más allá de los posibles errores al escoger la candidatura. Su presidente y candidato, Roberto Vaquero, ha denunciado que apoderados de Frente Amplio estarían colocando sus papeletas encima de las de su partido, mezclándolas e incluso tirándolas a la basura en varios colegios electorales.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Vaquero asegura que su formación ha grabado estos hechos y que ya ha identificado a dos de los apoderados presuntamente implicados. Según su relato, estas actuaciones han obligado a detener las votaciones en varios centros hasta que se ha restablecido la disponibilidad de las papeletas de Frente Obrero.

El Frente Amplio intenta ocultar las papeletas del Frente Obrero. pic.twitter.com/Ux40FwYejT — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) November 29, 2026

El candidato ha anunciado que su partido ha presentado denuncias ante la Junta Electoral y la Policía y que llevará el asunto a los tribunales. "Están entremezclando nuestras papeletas con las suyas, poniendo las suyas encima de las nuestras y tirando las nuestras a la basura", ha afirmado. Vaquero considera que lo sucedido supone un ataque al derecho de su formación a concurrir a las elecciones y ha pedido a los ciudadanos que comprueben que las papeletas están disponibles y que avisen a la mesa electoral si no las encuentran.

El dirigente también ha rechazado que la confusión pueda atribuirse a la similitud de los nombres de ambas formaciones. Ha recordado que Frente Obrero existe desde 2018 y que se ha presentado a anteriores elecciones con la misma denominación y logotipo.