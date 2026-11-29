El Partido Popular ha presentado este domingo, 29 de noviembre, una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por una presunta actuación irregular de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo durante el desarrollo de la jornada electoral. La formación reclama al organismo arbitral que intervenga de inmediato y exige al Ministerio del Interior que aclare quién dio la instrucción.

Según relata el escrito registrado por el PP, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 horas, poco después de la apertura de los colegios. De acuerdo con la versión de los populares, varios agentes se personaron en distintos centros de votación para comunicar que, supuestamente por orden del Tribunal Supremo, los votos emitidos por electores cuyo derecho de sufragio había sido suspendido de forma cautelar debían remitirse directamente al Instituto Nacional de Estadística (INE), en lugar de quedar bajo custodia de las propias mesas.

Desde las filas populares sostienen que esta directriz choca frontalmente con las instrucciones dictadas por la Oficina del Censo Electoral. Según recuerda el partido en su denuncia, el protocolo vigente establece que esos sobres deben ser recogidos por los integrantes de cada mesa, mantenerse cerrados y separados del resto, contar con la firma de al menos dos miembros y custodiarse junto con el resto de la documentación oficial del escrutinio.

Ante esta situación, el Partido Popular solicita a la Junta Electoral Central que ordene el mantenimiento estricto del procedimiento ordinario en todos los colegios y que abra una investigación para determinar el origen exacto de la supuesta orden policial.

Asimismo, la formación urge a que se requiera formalmente al Ministerio del Interior para que informe de qué mando impartió dicha instrucción y a qué mesas electorales llegó a trasladarse. Por último, el PP pide a la JEC que localice de manera urgente los sobres que hubieran podido ser entregados a los agentes policiales durante la mañana para garantizar su correcta reincorporación a la documentación electoral.