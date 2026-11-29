El misterio que ha mantenido en vilo a miles de usuarios en redes sociales durante toda la campaña electoral ha llegado finalmente a su fin. Tras semanas de especulaciones, teorías y todo tipo de quinielas sobre quién estaba detrás del giro irónico, ácido y altamente viral de los perfiles digitales del Partido Popular, Génova ha decidido resolver la incógnita fiel al estilo que ha marcado su comunicación en las últimas semanas.

El propio partido calentó motores en su cuenta oficial de X anunciando a bombo y platillo que iba a poner fin a la intriga de la campaña. Poco después, los populares publicaban un vídeo en el que revelaban el gran secreto, el "CM más buscado de España". La respuesta oficial de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha sido tan directa como colectiva: "El equipo de siempre con más ganas que nunca".

A las 20h os revelaremos la identidad del CM que ha tenido bailando a la izquierda toda la campaña en las redes sociales. Y no. No es billkilgore. pic.twitter.com/6DS4AHssLN — Partido Popular (@ppopular) November 28, 2026

Con esta maniobra, el Partido Popular opta por reivindicar el trabajo en grupo y evitar señalar a una única persona, manteniendo el guiño constante con una audiencia que lleva semanas pidiendo en comentarios "que le suban el sueldo al CM" o bautizando a los responsables de las cuentas populares como "los dioses de Twitter".

Este cambio de registro en la estrategia digital de los populares comenzó a hacerse especialmente visible tras el anuncio del adelanto electoral para este 29 de noviembre. Desde ese momento, las cuentas del PP abandonaron el tono puramente institucional para ganar mordacidad, encontrando en los tropiezos, las polémicas y las declaraciones del Gobierno central un filón constante para alimentar sus mensajes políticos.

Aplausos en redes y debate

La transformación comunicativa no ha pasado desapercibida ni para los simpatizantes de la formación ni para sus adversarios políticos. Durante estas semanas, el impacto de sus publicaciones, especialmente en X, con vídeos, memes y parodias como las dedicadas a la llamada "fuerza del amor" del PSOE, ha generado un intenso debate sobre los nuevos códigos de la comunicación política.

Convoca elecciones "contra los fondos buitre". Se descubre que el marido de su portavoz, Montse Mínguez, gestiona una empresa con 30 pisos. pic.twitter.com/jCkB8nMA8q — Partido Popular (@ppopular) October 14, 2026

Mientras una parte importante de los usuarios ha aplaudido la frescura y la rapidez de reflejos de las cuentas del partido celebrando que "por fin empiezan a enterarse de qué va esto", desde la oposición y otros sectores se han planteado dudas sobre si los perfiles populares estaban cruzando ciertos límites en el tono empleado. Lo que es seguro es que visibilidad, notoriedad y viralidad en twitter ha sido contante en toda la campaña de la formación política.