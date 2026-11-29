España acude hoy domingo 29 de noviembre a las urnas en unas elecciones generales decisivas para el futuro político del país. Desde las 9:00 horas (una hora más tarde en Canarias), los colegios electorales han abierto sus puertas para que más de 38,6 millones de ciudadanos elijan a los 350 diputados del Congreso y renueven el Senado, poniendo el broche a quince días de campaña y a la jornada de reflexión celebrada este sábado.

Aunque los últimos sondeos apuntan a que una suma de Partido Popular y Vox podría alcanzar la mayoría absoluta y formar un nuevo Gobierno de derecha, el resultado final sigue muy abierto. El estrechamiento de las distancias en la recta final de campaña, el alto número de indecisos y varios escaños clave en disputa mantienen la incógnita hasta el recuento.

A lo largo de la mañana ejercerán su derecho al voto los principales candidatos a la Presidencia —entre ellos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero—, mientras el Ministerio del Interior ofrecerá los avances oficiales de participación antes del cierre de las urnas a las 20:00 horas. Sigue aquí minuto a minuto toda la última hora de la jornada electoral y el escrutinio en tiempo real.