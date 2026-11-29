España acude hoy domingo 29 de noviembre a las urnas en unas elecciones generales decisivas para el futuro político del país. Desde las 9:00 horas (una hora más tarde en Canarias), los colegios electorales han abierto sus puertas para que más de 38,6 millones de ciudadanos elijan a los 350 diputados del Congreso y renueven el Senado, poniendo el broche a quince días de campaña y a la jornada de reflexión celebrada este sábado.
Aunque los últimos sondeos apuntan a que una suma de Partido Popular y Vox podría alcanzar la mayoría absoluta y formar un nuevo Gobierno de derecha, el resultado final sigue muy abierto. El estrechamiento de las distancias en la recta final de campaña, el alto número de indecisos y varios escaños clave en disputa mantienen la incógnita hasta el recuento.
A lo largo de la mañana ejercerán su derecho al voto los principales candidatos a la Presidencia —entre ellos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero—, mientras el Ministerio del Interior ofrecerá los avances oficiales de participación antes del cierre de las urnas a las 20:00 horas. Sigue aquí minuto a minuto toda la última hora de la jornada electoral y el escrutinio en tiempo real.
Minutos antes de las diez y media de la mañana ha llegado Alberto Núñez Feijóo al instituto madrileño Ramiro de Maeztu, en el distrito de Chamartín. Lo ha hecho acompañado de su mujer Eva Cárdenas. En el exterior del centro ha coincidido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El 99,9% de las mesas electorales de toda España han quedado constituidas con normalidad a las 10.00 horas, según datos del Ministerio del Interior.
En concreto estaban abiertas un total de 60.986 mesas electorales de las 61.033 previstas en estas elecciones generales, según los datos recogidos en la web resultados.29neleccionesgenerales.com.
Únicamente en Castilla y León y Canarias quedaban algunas mesas por constituir. En concreto, en Castilla y León se han constituido el 99,95% de las mesas, solo quedaban dos por constituir, y en Canarias el 97,31%.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha confiado en una participación "masiva" en estas elecciones generales del 29 de noviembre que ha calificado como un día "crucial para el país".
"Creo que va a haber una participación alta. Esa es mi impresión. Creo que hay un estímulo en la ciudadanía para participar y estoy convencido de que se va a hacer de manera masiva", ha asegurado este domingo tras ejercer su derecho al voto en el colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla.
Los partidos, coaliciones y demás candidaturas recibirán 21.167,64 euros por cada escaño que consigan en el Congreso de los Diputados y el Senado en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, según las subvenciones electorales fijadas por el Ministerio de Hacienda.
Es la misma cantidad que se estableció para los comicios de 2016 y abril de 2019, así como para los del 23 de julio de 2023. La excepción fueron las elecciones del 10 de noviembre de 2019, cuando esta subvención se redujo un 30%, hasta los 14.817 euros, ya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla una reducción de las subvenciones y de los límites de gasto en supuestos de repetición de comicios.
En declaraciones a los medios congregados el el colegio electoral, Sánchez ha subrayado que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años" y ha recordado que en democracia "hay muchos poderes" pero el mayor es el del voto.
Sánchez ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.
Pedro Sánchez vota y anima a la participación: "Veo una movilización histórica", ha afirmado y ha asegurado que tiene "buenas sensaciones".
Los primeros datos de participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre se darán a conocer con cifras hasta las 14.00 horas y hasta las 18.00 horas, mientras que no será hasta las 22.30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de los comicios, que se podrán seguir en tiempo real desde las 21.00 horas a través de una página web y una aplicación móvil.
Los colegios electorales distribuidos por todo el país para recibir este 29N los votos de casi 36 millones de españoles residentes en España abren sus puertas a partir de las 9:00 horas con la novedad de que por primera vez se puede utilizar para identificarse el DNI digital.
Son 22.493 colegios electorales repartidos por todos los municipios españoles en los que desde las 8:00 de la mañana se han constituido un total de 61.033 mesas.
En ellas permanecerán hasta las 20:00 horas más de 183.000 personas elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales -uno y dos por mesa, respectivamente-, además de varias decenas de miles de interventores de los partidos.
Las juntas electorales han recordado a los presidentes de mesa la conveniencia de que se guarde la neutralidad en los centros de votación, conforme a la legislación y la jurisprudencia electoral que impide que los miembros de las mesas, los apoderados y los interventores de los partidos, e incluso los electores, pueden llevar camisetas con eslóganes o símbolos de carácter partidista durante la jornada electoral.
Recientemente la Junta Electoral Central dictó una resolución rechazando una petición de Podemos para que sus apoderados en Palencia pudieran vestir camisetas con el lema reivindicativo 'Escuela Pública: De tod@s para tod@s'. Según recordó, la identificación de los representantes de las candidaturas debe ser simple y no puede incorporar mensajes de carácter partidista.
En su resolución, enviada a todas las juntas provinciales, la JEC recordaba que el artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que "ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género", una prohibición que incluye las camisetas con símbolos partidistas.
Más de medio millón de personas están llamadas a primera hora de este domingo a atender las 61.033 mesas electorales ubicadas en los 22.493 locales electorales distribuidos por toda España para las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque sólo se quedarán un total de 183.099 ciudadanos que cobrarán 75 euros en concepto de dieta, cinco euros más que en los comicios del 23 de julio de 2023, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.
Como en cada proceso electoral, los 8.132 ayuntamientos han sido los encargados de elegir por sorteo a los presidentes y vocales de las mesas, que se distribuirán en 36.761 secciones electorales. En total, se han designado 183.099 miembros titulares y 366.198 suplentes, pero todo ellos deberán personarse a las ocho de la mañana del domingo.
Desde primera hora de la mañana de este domingo 29 de noviembre, Libertad Digital y esRadio ofrecerán un amplio despliegue informativo para que nuestros lectores y oyentes no se pierdan ni un detalle de la última hora de esta cita crucial con las urnas. Desde las 8 de la mañana, La Trinchera de Llamas dará todos los detalles del arranque de los comicios, y en Libertad Digital podrá seguirse un especial de "Última hora" con todas las novedades hasta el fin de la jornada electoral, pasada la medianoche.
El momento cumbre será la noche del domingo 29N. Para seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en las elecciones generales, Libertad Digital y esRadio emitirán un programa especial informativo en directo dirigido por Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio, que arrancará a las 19:00 horas, una hora antes del cierre de los colegios electorales.
Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado se constituyen a partir de las 8:00 horas en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país.
De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio del Interior, a esta hora están citados en los locales electorales las 183.099 personas elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales titulares —uno y dos por mesa, respectivamente y también los 366.198 suplentes -a razón de dos por cada titular— designados para cubrir una posible ausencia y que en su inmensa mayoría no tendrán que quedarse una vez constituidas las mesas.
El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, y que estarán disponibles a partir de este sábado.
La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.es, y la app móvil 'Elecciones Generales 29N' --descargable para Android e iOS-- ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso y un simulador de pactos.
En concreto, podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.
La plataforma ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propias simulaciones de mayorías entre las diferentes fuerzas que obtengan representación en el Congreso.
Los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como Ley de Nietos, pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo, podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados.
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, entre las 09.00 y las 09.30 horas. Se trata del mismo centro de votación al que acudió en las elecciones generales del año 2023, cuando fue también acompañado de su esposa Begoña Gómez.
Así, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, a las 10.30 horas, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza, a las 11.30 horas.
Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, votará a las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Industria de Barcelona; y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, lo hará en el CEIP La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar.
Un total de 4.622 candidatos competirán por los 350 escaños del Congreso y los 209 del Senado que se eligen en los comicios generales de este domingo, lo que supone una media de once aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y casi cuatro por cada asiento en el Palacio del Senado.
La formación de coaliciones a la izquierda del PSOE, la retirada de grandes partidos en algunas provincias tras los acuerdos entre PP y Vox, o los del PSOE con Frente Amplio, así como la alianza de estas dos formaciones de izquierdas en la Cámara Alta bajo la marca 'Senado de Progreso', han provocado que la cifra de candidatos se haya reducido un 5,52% con relación a las últimas elecciones generales, en julio de 2023, cuando se inscribieron 4.892 aspirantes a escaño.
El dispositivo de seguridad de las elecciones generales del 29N diseñado por el Ministerio del Interior contará con una movilización récord de 100.000 agentes y con un plan especial de ciberseguridad para detectar amenazadas dirigidas contra los sistemas electorales, las páginas web institucionales y campañas de desinformación.
La fase crítica del dispositivo comenzó a las 20.00 horas del viernes, con los actos de los partidos de cierre de campaña, e incluye el sábado de la jornada de reflexión y el día calve, el domingo 29 de noviembre, cuando se abran los colegios electorales y están llamados a las urnas los españoles.
Interior ha previsto desplegar a más de 100.000 agentes, un 11,5% más que en las elecciones 2023, para garantizar la seguridad en los 22.943 colegios electorales, dentro de un dispositivo en vigor hasta el cierre de los puntos de votación y la custodia y traslado de la documentación relacionada con el escrutinio a las juntas electorales de zona.
Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.