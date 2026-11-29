Antes de empezar la campaña electoral que, de hecho, finaliza hoy, y que puede ser el final de lo peor que le ha pasado a España desde Fernando VII, la continuidad de lo mismo pero peor, la voladura del régimen del 78 o, esperémoslo, el comienzo de la reconstrucción nacional, la limpieza de los establos del Estado y el doloroso aterrizaje en la realidad, para tratar de reconstruir una economía destruida y una clase media arruinada, el Grupo Libertad Digital pidió concentrar el voto en el PP y Vox, y que un gobierno de ambos partidos enterrara toda la podredumbre de Sánchez y sus socios. Para ello hacía falta que PP y Vox no se atacaran entre ellos, como en 2023, y ambos se dedicaran exclusivamente a que los votantes echaran a Sánchez. Esa parte se ha cumplido, y es sin duda uno de los mejores argumentos para confiar en un nuevo Gobierno de España que colabore lealmente y no repita los numeritos de celos y protagonismo de Podemos y el PSOE años atrás. Seguimos manteniendo lo mismo: el que no quiera votar al PP, opción mayoritaria en todas las encuestas, que vote a Vox. Y a ningún partido más. No se puede perder ni un voto ni un escaño, porque todos van a hacer falta.

La inesperada campaña de Feijóo, Cayetana y Ayuso

Quedaba por ver el desarrollo de la campaña del PP, que, como ha reconocido Alberto Núñez Feijóo, no hizo lo que debía en 2023 y arrastra una tradición de que las semanas de campaña se les suelen "hacer largas". Por otra parte, la pujanza de Vox obligaba al PP a hacer una campaña de galvanización de sus bases tradicionales, una parte de las cuales ya se había ido a Vox, pero sin atacar a ese partido, su socio en muchos municipios y autonomías, y cuyo candidato a todo tras la expulsión de liberales, fundadores es Santiago Abascal. Esta concentración del voto en un liderazgo único, por no decir mesiánico, lo favorece en unas elecciones nacionales, que se concentran ante todo en la presidencia del Gobierno de España. Esta expectativa ponía presión a Feijóo, cuya capacidad de gestión es indudable, al lado de Abascal que no tiene ninguna, y de Sánchez, que ha sido nefasta pero cuyo liderazgo estaba en discusión, no sólo por la izquierda, cuyo cabecilla le llamaba "aburrido", sino por Vox, que llama al PP, del que proviene, "derechita cobarde", y a su líder "Feijoy", una segunda versión del infausto Mariano, que, con una mayoría absoluta, fue incapaz de cumplir ninguna de sus promesas de regeneración, empezando por la de derogar la Ley de Memoria Histórica y la de bajar los impuestos.

Pues bien, el desarrollo de la campaña, cuya dirección encomendó Feijóo a Miguel Tellado, el herrero que ha forjado esta espada, cambió por completo todas las expectativas, y la clave fue la elección de la Nº 2 por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha multiplicado hasta niveles de Matrix, y la omnipresencia de Isabel Díaz Ayuso no ya en Madrid, que organizó 2.000 actos electorales, sino en toda España, demostrando que lo de que sólo vale para Madrid es una trola como la de la sinceridad de Sánchez. Añádase Ester Muñoz en el multitudinario debate de portavoces, en el que los cuatro feministas eran hombres de izquierdas, y las cuatro de la derecha, mujeres; y seis, salvo Pepa Millán, contra Ester, que dijo: "De uno en uno, que tengo para todos".

Un estilo que ha cambiado la tendencia

Ese ha sido el tono de toda la campaña del PP, sin complejos y al ataque, pero con un factor esencial: la elocuencia galvanizadora, lo que le pidió Feijóo, y el magnetismo, menos verbal pero no menos elocuente, de Ayuso. Desde el principio llevaron en volandas al candidato, y sin decir ni pío contra Vox, equilibraron las expectativas. Primero, frenando la caída y, a partir de un momento, remontando. Y ese momento fue el del cara a cara de Feijóo contra Sánchez, al que trituró, y ante el que demostró, como en el posterior debate a cuatro, que es realmente el único con nivel presidencial, el único que tiene un programa político —cosa que el PP archivó con Aznar y mérito que Cayetana atribuyó en esRadio a Alma Ezcurra y su equipo— y el único con las ganas y la determinación de llegar a Moncloa y cumplirlo. Tal vez Abascal quiera ser vicepresidente, pero presidente, sólo Feijóo. El actual okupa quiere seguir en la Moncloa para no ir a la cárcel. Nada más. Y Colau, la catalana norcoreana, quiere destruir la democracia. Quedó claro. Si el espíritu y los actores de esta campaña están en su gobierno, será sin duda un éxito.

No es hoy el día de pedir el voto a nuestros lectores, que lo tendrán más que pensado, pero sí señalar que, frente a los que preconizaban un PP, ante todo y sobre todo, de gestión, para administrar la ruina de la Izquierda, la campaña nos ha mostrado un PP que presume de su superioridad moral, con ética para la política y emoción para la nación. Un partido patriótico, consciente de que, además de arreglar los desperfectos del Estado, está dispuesto, de ahí el valor de dos actores imprevistos, Vivas y Echeverría, a empezar a reconstruir la nación española desde sus cimientos. La mayoría se quedará con el palizón de Feijóo a Sánchez en su debate. Yo añadiría los discursos de partido y de nación de Cayetana y de Isabel en la clausura de campaña de Madrid, cada una en su estilo, ambas extraordinarias, y con la camiseta que sacó Cayetana y se pusieron: "A Pedro Sánchez lo eché yo". Ese partido, esos discursos y esa camiseta, al menos a mí, sí me representan.