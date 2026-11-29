El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, se ha mostrado confiado este domingo en lograr representación por este territorio y en "hacer historia en Guipúzcoa" en las elecciones generales del 29 de noviembre, un reto con el que los populares buscan volver a obtener escaño en la provincia tras varios años sin conseguirlo. El joven candidato de 22 años encara la cita con las urnas convencido de que los populares han logrado conectar con el electorado vasco pese a una campaña marcada por el acoso radical: "Se va a ver en las urnas".

🔴 Jon Echeverría confía en conseguir escaño y "hacer historia" tras una campaña marcada por las agresiones proetarras pic.twitter.com/OFUtgNtPhf — Libertad Digital (@libertaddigital) November 29, 2026

Echeverría ha ejercido su derecho al voto a las 9:30 horas en el IES Xabier Zubiri Manteo BHI de San Sebastián. Tras depositar su papeleta, ha hecho un llamamiento a la movilización al subrayar que "la ciudadanía tiene que votar, es una jornada electoral fundamental", y ha animado a acudir a los colegios electorales "porque de verdad nos jugamos muchísimo en estas elecciones".

Una campaña bajo el acoso radical

El optimismo del candidato popular llega tras dos semanas en las que ha sufrido hasta cuatro episodios graves de hostigamiento y agresiones por parte de grupos radicales en distintos puntos de la provincia.

En el inicio de la campaña, una turba recibió a la comitiva del PP en Hernani con el lanzamiento de piedras, huevos y petardos que obligó a suspender el acto. Echeverría denunció entonces la agresión de "una caterva de proetarras", lo que llevó al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, a modificar su agenda para arroparle días después en Éibar, donde también se registraron incidentes y amenazas a la cara: "No me extraña que te pasen cosas".

Días más tarde, en Andoáin, un grupo de proetarras rodeó la plaza para boicotear con gritos e insultos un mitin en el que Echeverría participó junto a la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz.

En la recta final de la campaña, alrededor de 200 radicales trataron de reventar una carpa informativa en el campus de San Sebastián al grito de "alde hemendik" (fuera de aquí), obligando a intervenir a un fuerte dispositivo de la Ertzaintza para evitar nuevas agresiones físicas.

Agenda de la jornada electoral

Tras pasar por las urnas, Echeverría ha avanzado que se desplazará a la sede del Partido Popular en Anoeta y recorrerá varios colegios electorales de la provincia para agradecer su labor a los apoderados y voluntarios que "están haciendo esta jornada posible desde los distintos colegios electorales". El seguimiento del escrutinio lo realizará junto a su equipo en el Hotel Catalonia de la capital guipuzcoana.