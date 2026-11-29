España llega al 29 de noviembre en una situación que debería avergonzar a cualquier demócrata. Nunca desde la restauración de la democracia habíamos asistido a semejante degradación institucional, a una utilización tan descarada del poder para garantizar la supervivencia política de un presidente y a una deslegitimación tan sistemática de quienes discrepan del Gobierno. Pedro Sánchez ha convertido la confrontación en método de gobierno y su permanencia en La Moncloa parece estar por encima de cualquier consideración de responsabilidad institucional.

Este domingo no se decide simplemente quién ocupará la presidencia del Gobierno. Se decide si España continúa por una senda de deterioro democrático, dependencia de socios radicales y erosión de los contrapesos institucionales. Las democracias no siempre mueren mediante golpes de Estado. También pueden vaciarse desde dentro, cuando el poder deja de reconocer límites y considera un obstáculo cualquier institución que no controla.

Para la comunidad judía española, estas elecciones tienen una dimensión particularmente inquietante. Desde el 7 de octubre de 2023, la lista de actuaciones, declaraciones y decisiones políticas que han alimentado la hostilidad contra Israel y generado preocupación entre los judíos españoles sería demasiado larga para enumerarla aquí. Lo verdaderamente grave es que el antisemitismo ya no se limita a determinados sectores de la sociedad, sino que se normaliza progresivamente en el discurso político e institucional. Sánchez y buena parte de su coalición han contribuido a institucionalizar un antisionismo que, en demasiadas ocasiones, traspasa la frontera y se convierte abiertamente en antisemitismo. Cuando el prejuicio contra el Estado judío encuentra legitimación desde las propias instituciones, se convierte en una amenaza para la convivencia democrática.

No hablamos de una cuestión exclusivamente diplomática. Hablamos de antisemitismo. El antisionismo se convierte en antisemitismo cuando niega al pueblo judío el mismo derecho a la autodeterminación que reconoce a cualquier otro pueblo, cuando presenta la existencia de Israel como una anomalía intolerable o cuando responsabiliza colectivamente a los judíos de las decisiones de un Gobierno extranjero.

Hay un dato que debería provocar una profunda reflexión: Hamás, organización terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre, agradeció públicamente en noviembre de 2023 la posición de Pedro Sánchez y Alexander De Croo, entonces primer ministro belga. En mayo de 2024 volvió a celebrar la decisión española de reconocer unilateralmente a Palestina. Que una organización terrorista aplauda las decisiones de un Gobierno europeo debería, como mínimo, invitar a reflexionar sobre el mensaje que España transmite al mundo. Tampoco pueden ignorarse los mensajes de satisfacción procedentes del régimen teocrático iraní, uno de los principales patrocinadores del terrorismo internacional y contra Israel.

Y mientras tanto, ¿dónde está el feminismo de Pedro Sánchez y de sus socios? ¿Dónde están Irene Montero, Ada Colau y las organizaciones feministas que llenan las calles cuando una causa encaja con su agenda ideológica? El pasado 23 de noviembre conocimos que la cantante iraní Parastoo Ahmadi y miembros de su equipo habían recibido 74 latigazos por una actuación musical sin velo obligatorio. Setenta y cuatro latigazos por cantar y ejercer su libertad. ¿Dónde están las condenas, las manifestaciones y las campañas institucionales? ¿Valen menos los derechos de las mujeres iraníes cuando el verdugo es el régimen de los ayatolás? ¿Tiene el feminismo excepciones ideológicas?

El silencio resulta igualmente escandaloso ante las mujeres israelíes víctimas de Hamás el 7 de octubre. Los vídeos grabados por los propios terroristas documentaron asesinatos, secuestros, humillaciones y atrocidades. Naciones Unidas confirmó que existían motivos razonables para creer que se habían cometido violaciones y actos de violencia sexual durante los ataques, además de documentar abusos contra rehenes. Mujeres violadas y torturadas. ¿Dónde estuvo entonces buena parte del feminismo internacional? ¿Por qué su solidaridad pareció detenerse ante las víctimas israelíes? La dignidad de una mujer no puede depender de su nacionalidad ni de la identidad de sus verdugos.

El problema no es defender los derechos del pueblo palestino. El problema es aplicar los derechos humanos según la identidad de quien los vulnera y la afinidad ideológica de quien los sufre. Una mujer iraní castigada por cantar merece la misma solidaridad que una mujer israelí violada por terroristas. Y un ciudadano judío español merece exactamente la misma protección que cualquier otro ciudadano. La comunidad judía española, como cualquier otra comunidad judía en Europa, no pide privilegios. Exige algo mucho más elemental: no ser señalada por su identidad, no tener que justificar su vínculo con Israel y no vivir en un país donde el antisemitismo encuentre refugio bajo la coartada del antisionismo, que no es sino una nueva expresión del antisemitismo de siempre.

El 29N es también una oportunidad para exigir al nuevo Gobierno que la lucha contra el antisemitismo vuelva a ser una obligación democrática indiscutible. Que las instituciones protejan a los judíos españoles, condenen sin matices el terrorismo de Hamás y denuncien con la misma firmeza la represión de la teocracia iraní. España tiene una historia que debería servir de advertencia: en 1492 expulsó a sus judíos. Cinco siglos después, los judíos que viven en España no deberían tener que preguntarse si tienen un futuro seguro en nuestro país.

Este domingo se decide mucho más que la composición del próximo Gobierno. Se pone a prueba la capacidad de España para preservar una democracia plural, con instituciones independientes y ciudadanos verdaderamente iguales. Porque cuando una democracia decide qué víctimas merecen solidaridad y qué minorías merecen protección, el problema ya no es únicamente de los judíos. Es de todos.