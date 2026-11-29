La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha ordenado a Comisiones Obreras en Aragón retirar una publicación difundida en Instagram sobre la educación pública al considerar que vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El organismo estima que el contenido excede los límites de la libertad de expresión durante los días de reflexión y votación al incluir mensajes que pueden constituir propaganda electoral indirecta.

La resolución llega después de una denuncia presentada por el Partido Popular, que acusó a la Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón de incumplir el artículo 53 de la LOREG. La formación cuestionó una publicación compartida desde la cuenta de Instagram '@feccooaragon', en la que el sindicato difundía críticas contra lo que denomina "la ultraderecha".

En concreto, el mensaje sostiene que "la ultraderecha quiere una escuela que separa, que divida al alumnado según su origen", entre otras afirmaciones relacionadas con el modelo de educación pública. Para el PP, estas declaraciones van más allá de una simple llamada a la participación electoral y contienen un posicionamiento contrario a una determinada opción política.

Los populares sostuvieron ante la Junta Electoral que el contenido constituye propaganda electoral indirecta, una práctica prohibida durante el periodo de reflexión y la jornada de votación por el artículo 53 de la normativa electoral. Según su argumentación, esta restricción también afecta a las organizaciones sociales y no únicamente a los partidos políticos.

Tras estudiar la denuncia, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha instado a la Federación de Comisiones Obreras de Aragón a retirar la publicación de manera inmediata. La orden deberá mantenerse hasta las 00:00 horas de este lunes, 30 de noviembre.

A partir de ese momento, según recoge la resolución, el sindicato podrá volver a ejercer plenamente su libertad de expresión, una vez finalice la limitación establecida por el artículo 53 de la LOREG para los días de reflexión y votación.