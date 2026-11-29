Todos los sondeos que se han hecho o completado durante esta jornada electoral apuntan a que el PP será el ganador de estas elecciones, pero ajustan la mayoría de los populares con Vox al mínimo.

El sondeo de 40dB para El País da el 32% de voto al PP, sólo un punto por encima del PSOE. Vox estaría en el 17,1% y el Frente Amplio se quedaría en el 5,9%.

Los de Feijóo tendrían entre 125 y 134 diputados, los socialistas entre 118 y 127, Vox de 49 a 60 y los de Colau no pasarían de 6. Es decir, en la banda baja de las encuestas el pacto de la derecha tendría 176 diputados –incluyendo los dos de la coalición en Navarra con UPN– y en la alta llegarían a 196.

El sondeo de Sigma Dos para Forta cifra en el 32,2% la victoria del PP, mientras que el PSOE llega al 28,8%, Vox tendría un 16,2% y el Frente Amplio no pasaría del 5,7%. En diputados los populares estarían entre 129 y 134; los socialistas entre 119 y 124; Vox de 44 a 48 y el Frente Amplio 10 u 11.

La suma de PP, Vox y los diputados navarros sería en la banda baja de 175 diputados, pero en la alta se iría a 184.

Más optimista es la encuesta de Data 10 para EsDiario: el PP tendría 32,8% del voto, el PSOE el 30%, Vox un 16,4% y Frente Amplio 7,1%. En diputados los populares estarían entre 132 y 135, los socialistas entre 119 y 124, los de Abascal entre 51 y 53 y el Frente Amplio 9 o 10.

La suma de PP y Vox estaría como mínimo en 183 diputados, que serían 185 contando con los de UPN y podría llegar a 190 en lo más alto de las horquillas.

Por su parte, según el sondeo de GESOP para Prensa Ibérica el PP tendría el 33% del voto, con algo más de ventaja sobre el PSOE que estaría en el 29,6%, mientras que Vox llegaría al 17,7% y el Frente Amplio se iría al 9%.

En diputados los populares estarían entre 130 y 138, el PSOE entre 113 y 125, Vox entre 47 a 57 y el Frente Amplio entre 16 y 20. En el mínimo de estas horquillas los dos partidos de la derecha llegarían a 177 diputados, mientras que en la más amplia se dispararían hasta los 195.

La encuesta de NC Report para La Razón y Antena3 es muy optimista para los partidos de la derecha: el PP tendría un 32,5% del voto, con más de tres puntos de ventaja con el 29,1%, Vox tendría un excelente 19% y el Frente Amplio se quedaría en el 5,9%.

En reparto de asientos en el Congreso sería más favorable para la derecha de lo que pronostican los otros estudios: el PP estaría entre 132 y 136, el PSOE tendría de 111 a 116, Vox de 64 a 67 y el Frente Amplio entre 11 y 13.

La mayoría de la derecha, por lo tanto sería muy amplia: 196 escaños de mínimo y hasta 203 de máximo.

Finalmente, el estudio de Sociométrica para El Español también pronostica una mayoría clara: el PP tendría un 33,1% de los votos, con una ventaja clara sobre un PSOE que se queda en el 28,9%. Vox roza se queda a sólo una décima del 17% y el Frente Amplio se estrella cayendo hasta el 4,7%.

Los populares se quedarían como mínimo en 131 y podrían llegar a 141 diputados, mientras que los socialistas irían de 111 a 120, la horquilla de Vox va desde los 48 a los 57 y la de Frente Amplio de 4 a 8. La mayoría de la derecha, por lo tanto, sería muy amplia: 178 a los 198 escaños.