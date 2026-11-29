Mientras avanza el escrutinio de las elecciones generales de este 29 de noviembre, con el PP liderando el recuento, Vox protagonizando la mayor subida de la noche y el retroceso del PSOE y la izquierda a la espera del cierre definitivo, la verdadera campaña paralela se ha librado en redes sociales. X se ha llenado de montajes, ironía y humor político con varios protagonistas claros.
Uno de los temas más repetidos por los usuarios ha sido el posible cambio de ciclo en el Ejecutivo. Los montajes sobre la salida de Pedro Sánchez de La Moncloa han inundado la red desde antes incluso del cierre de colegios, con bromas sobre "mudanzas a las 23:99" o imágenes humorísticas sobre "sacar al perro" en referencia directa al presidente del Gobierno.
La conversación alrededor del líder del Partido Popular también ha dado un giro en clave de humor, muchos de los memes que durante la campaña se usaban para criticar a Alberto Núñez Feijóo se han reciclado esta noche como montajes de celebración y 'Anatop At' se ha convertido en un hit.
Si ha habido un fenómeno viral propio de la jornada de votación en los colegios, ese ha sido la confusión entre las papeletas del Frente Amplio y el Frente Obrero. Los usuarios han bromeado con los posibles despistes en las cabinas electorales, los horarios de votación de los simpatizantes de Ada Colau y el futuro laboral de figuras como Irene Montero.
Varios usuarios han dirigido sus montajes hacia Podemos y, en particular, hacia Irene Montero, recuperando con ironía su etapa laboral previa a la política institucional. Entre las publicaciones más compartidas de la noche destacan las bromas que sitúan a la dirigente haciendo cola en el SEPE a primera hora del lunes o regresando a su antiguo puesto como cajera de supermercado tras los resultados de la jornada electoral.
Por último, las redes tampoco se han olvidado del cara a cara televisivo de los principales candidatos. Durante todo el fin de semana han circulado montajes recuperando las caras y gestos de los cuatro líderes durante el debate para ilustrar, en clave humorística, a quién apoya cada perfil de votante.
Con el escrutinio ya en su recta final y los líderes políticos compareciendo desde sus respectivas sedes para valorar los resultados oficiales, la conversación en redes sociales demuestra una vez más que la jornada electoral también se juega en el terreno de la sátira. Mientras los partidos inician ahora el tiempo de los análisis y las negociaciones parlamentarias de cara a la nueva legislatura, los usuarios de X ya han dejado su particular crónica visual de un 29N marcado por el humor, la ironía y la viralidad.