Mientras avanza el escrutinio de las elecciones generales de este 29 de noviembre, con el PP liderando el recuento, Vox protagonizando la mayor subida de la noche y el retroceso del PSOE y la izquierda a la espera del cierre definitivo, la verdadera campaña paralela se ha librado en redes sociales. X se ha llenado de montajes, ironía y humor político con varios protagonistas claros.

Uno de los temas más repetidos por los usuarios ha sido el posible cambio de ciclo en el Ejecutivo. Los montajes sobre la salida de Pedro Sánchez de La Moncloa han inundado la red desde antes incluso del cierre de colegios, con bromas sobre "mudanzas a las 23:99" o imágenes humorísticas sobre "sacar al perro" en referencia directa al presidente del Gobierno.

Mañana a las 23.99 en Moncloa pic.twitter.com/IkWahfJMhp — Grasa Colau (@dj_nanoo) November 28, 2026

Estamos a 6 minutos de sacar al perro y dejarlo en una gasolinera.#Elecciones29N #EleccionesGenerales29N pic.twitter.com/TT7841Uisc — Eduardo Uribe (@euribem) November 29, 2026

Cierre al salir. https://t.co/j3XDhwesQz — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) November 29, 2026

La conversación alrededor del líder del Partido Popular también ha dado un giro en clave de humor, muchos de los memes que durante la campaña se usaban para criticar a Alberto Núñez Feijóo se han reciclado esta noche como montajes de celebración y 'Anatop At' se ha convertido en un hit.

EL MANUAL DE ANOTOP AT 💙 pic.twitter.com/BVMbOy18G3 — Paqui Vicente (@PaquiVicente) November 29, 2026

"Al PP le falta 1 voto para la mayoria absoluta" El voto de Abalos entrando a las 19:59 para consumar la mayor venganza jamas vista pic.twitter.com/hmsOk2oA01 — Principes con leche (@Suyuliweno) November 29, 2026

Si ha habido un fenómeno viral propio de la jornada de votación en los colegios, ese ha sido la confusión entre las papeletas del Frente Amplio y el Frente Obrero. Los usuarios han bromeado con los posibles despistes en las cabinas electorales, los horarios de votación de los simpatizantes de Ada Colau y el futuro laboral de figuras como Irene Montero.

La gente de Sumar hoy: pic.twitter.com/TjqqMwDO5I — Moscardó (@moscardol) November 29, 2026

Votantes de izquierdas: si gana la derecha perderemos nuestros derechos Votantes de derechas: si gana Sánchez de nuevo me voy del país La subtrama entre el Frente Obrero y el Frente Amplio: pic.twitter.com/VKTgiNMstX — El gatete 🏴🏳️💯 (@GateteLib) November 29, 2026

Toda España, izquierda y derecha unida por un sueño pic.twitter.com/rKmN9WBSWG — Comunacho 🇪🇦 (@Comunacho1) November 29, 2026

El votante de Ada Colau madrugando a las 19:30h de la tarde para ir a votar. pic.twitter.com/5W24ljRuhv — Jakim Boor (@Jadouken10) November 29, 2026

Varios usuarios han dirigido sus montajes hacia Podemos y, en particular, hacia Irene Montero, recuperando con ironía su etapa laboral previa a la política institucional. Entre las publicaciones más compartidas de la noche destacan las bromas que sitúan a la dirigente haciendo cola en el SEPE a primera hora del lunes o regresando a su antiguo puesto como cajera de supermercado tras los resultados de la jornada electoral.

🚨🚨 Podemos 0 escaños, Irene Montero vuelve de cajera ‼️ pic.twitter.com/xxcUuZPMQD — Repentinitis Climática (@climarepentino) November 29, 2026

Irene Montero mañana en la cola del SEPE pic.twitter.com/TBKiMCcCdf — Rαυł (@RauuulRM) November 29, 2026

Mañana votaremos con fuerza para: "Hacer a Irene cajera otra vez" pic.twitter.com/VDRPfN5HeU — Raclo (@Raclo20) November 28, 2026

Por último, las redes tampoco se han olvidado del cara a cara televisivo de los principales candidatos. Durante todo el fin de semana han circulado montajes recuperando las caras y gestos de los cuatro líderes durante el debate para ilustrar, en clave humorística, a quién apoya cada perfil de votante.

Quien ganará las elecciones en España? 🐶 pic.twitter.com/o54VUEG2GC — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 28, 2026

Con el escrutinio ya en su recta final y los líderes políticos compareciendo desde sus respectivas sedes para valorar los resultados oficiales, la conversación en redes sociales demuestra una vez más que la jornada electoral también se juega en el terreno de la sátira. Mientras los partidos inician ahora el tiempo de los análisis y las negociaciones parlamentarias de cara a la nueva legislatura, los usuarios de X ya han dejado su particular crónica visual de un 29N marcado por el humor, la ironía y la viralidad.