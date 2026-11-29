Estalló la euforia en el PP. Después de tres años con la sensación de que les habían arrebatado el Gobierno, el resultado de las urnas compensó el trauma vivido hace tres años, y que siguió sobrevolando hasta el último momento en la sede del partido, donde la cúpula no celebró el resultado hasta ya escrutado más del 50% de los votos, temerosos de lo ocurrido en 2023.

Desde hoy ya es seguro que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno con 135 diputados y un 32,5% de apoyos, más de tres puntos y 18 diputados por encima del PSOE, que se hunde por debajo del 29% de votos y se queda con 115 escaños, muy lejos de la victoria que auguró en todo momento Pedro Sánchez, que vendió quedar primero e, incluso, sumar sin PNV y Junts.

El PP sube medio millón de votos con respecto a 2023 hasta alcanzar los 9 millones, aunque baja ligeramente en porcentaje de votos, ya que hace tres años llegó el 33% de los apoyos y 137 diputados. Resiste muy fuerte en pleno ascenso de Vox, que sube casi tres puntos hasta el 16% de los votos y 52 diputados hasta los casi 4,5 millones de votos, repitiendo el mejor resultado obtenido por Santiago Abascal en 2019, cuando llegaron a 52, aunque se quedaron en el 15% de voto, un punto menos que ahora. Entre amos superan los 13 millones de votos.

Con una participación histórica de casi el 80%, unas décimas por debajo de la más alta lograda en 1982, el giro sociológico hacia la derecha, en señal de protesta contra Sánchez, es incontestable. La suma de PP y Vox llega a los 187 escaños, muy por encima de los 176 necesarios para gobernar. Ambos rozan el 49% de los votos, batiendo el récord de la derecha de Mariano Rajoy en 2011, que sumó el 44,6% de votos y 186 escaños con 10,8 millones de votos.

Frente Amplio se queda por debajo de ERC con 10 representantes, mientras que los independentistas catalanes logran 11. Bildu sube un diputado hasta los siete, y BNG mejora dos hasta los tres. El resto de socios de Pedro Sánchez acusa un fuerte desgaste. Junts pierde dos, hasta quedarse con cinco, mientras que el PNV pierde otros dos, hasta quedarse sólo con tres diputados, y sin grupo propio. Irene Montero no logra escaño. Adelante Andalucía suma cuatro diputados.

Victoria del PP en Valencia, Sevilla o Urda

Sólo en Cataluña, donde la participación ha sido uno de los territorios donde más ha crecido, el PP sube tres diputados, hasta sumar un total de nueve. Sacan representante en todas las provincias. Vox sube tres hasta los cinco. El PP gana en territorios clave como Adamuz y Urda, golpeadas por los accidentes de ferroviarios, y que han propinado un duro castigo al PSOE, que centró su campaña en obviar lo ocurrido para presentarse en los mítines bailando.

Los de Feijóo superan al PSOE en todas las provincias de Andalucía en porcentaje de voto, aunque empatan en escaños en Sevilla, Huelva y Jaén. El PP saca a los socialistas cinco diputados y más de seis puntos en toda la comunidad, donde Adelante Andalucía suma hasta cuatro diputados.

El PP también gana en Valencia y en Paiporta, donde resiste con respecto a 2023 después de la tragedia de la DANA. El PSOE se hunde y recibe un duro varapalo perdiendo cinco puntos, en favor de Vox, que crece cuatro. Los valencianos han dado un duro correctivo al Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocharon haberles abandonado.

En la Comunidad de Madrid, donde el PP ya goza de mayoría absoluta, el PP crece un escaño y Vox sube otro, lo que supone que la derecha sigue sin tener techo en esta región. En Asturias, tradicional feudo socialista, donde todavía resisten gobernando en la comunidad, el PP supera en porcentaje de voto al PSOE, aunque ambos empatan a tres escaños.

También en Castilla La Mancha, comunidad donde todavía gobiernan los socialistas, el PP gana con casi el 40% de votos, aunque pierde un diputado hasta los 9. Vox sube dos y el PSOE pierde uno. En Guipúzcoa, donde el cabeza de lista era Jon Echeverría, el PP finalmente no ha conseguido el escaños.