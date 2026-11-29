Una vez que el presidente de cada mesa anuncia el cierre de la votación a las 20:00 horas del domingo 29-N, tras permitir depositar su sufragio a quienes ya se encontraran dentro del local o en la entrada a esa hora y sumar los votos por correo remitidos por Correos y los de los propios integrantes de la mesa, comienza de forma ininterrumpida el recuento manual de las papeletas. La normativa española blinda la transparencia de este proceso convirtiéndolo en una sesión abierta a toda la ciudadanía.

Requisitos y normas de comportamiento para asistir como público

De acuerdo con el artículo 95.2 de la LOREG y los criterios reiterados por la Junta Electoral Central, el acceso al recuento se rige por reglas muy claras para compatibilizar la publicidad del acto con la seguridad de las urnas.

A diferencia de los interventores o apoderados designados por los partidos políticos, un ciudadano particular no necesita ningún pase especial ni figurar inscrito en el censo de ese colegio electoral para permanecer en la sala durante la apertura de las urnas.

El único límite físico al derecho de asistencia viene determinado por el aforo y las dimensiones del aula donde esté instalada la mesa electoral, garantizando siempre espacio suficiente para que trabajen con comodidad el presidente, los vocales, los interventores y el representante de la Administración.

Los asistentes acuden exclusivamente en calidad de observadores. La ley otorga al presidente de la mesa la máxima autoridad dentro del local para ordenar la expulsión inmediata, con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si fuera preciso, de cualquier persona que interrumpa, grite, intente tocar el material o entorpezca de algún modo el desarrollo del escrutinio.

Qué se puede ver y comprobar durante el escrutinio

El procedimiento que se desarrolla a partir de las 20:00 horas sigue un protocolo reglado diseñado para que cualquier observador en la sala pueda verificar la limpieza del cómputo.

El presidente extrae los sobres de la urna uno a uno, comenzando por la urna del Congreso de los Diputados y continuando después con la del Senado, abre la papeleta y canta en voz alta la denominación de la candidatura o los candidatos elegidos, mostrándola a los vocales, interventores y apoderados. No obstante, solo los notarios, representantes de listas, candidatos, interventores y apoderados tienen derecho legal a pedir examinar físicamente una papeleta en caso de duda.

Finalizado el recuento de ambas urnas y comprobado que el número de sobres coincide con el de votantes anotados en la lista numerada, el presidente anuncia en voz alta el resumen total: electores censados, votantes, votos nulos, votos en blanco y sufragios obtenidos por cada formación.

Antes de abandonar el centro electoral para trasladar las actas al juzgado, la mesa tiene la obligación legal (artículo 98.1 de la LOREG) de fijar sin demora una copia del acta de escrutinio en la parte exterior o en la entrada del local, permitiendo que cualquier vecino pueda fotografiarla o comprobar los datos oficiales de su mesa.