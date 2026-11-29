Así han votado los principales líderes políticos en la jornada electoral del 29-N
Los principales candidatos y dirigentes nacionales y autonómicos han ejercido su derecho al voto en distintos colegios electorales de España durante una jornada marcada por los llamamientos a la participación.
Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a votar a las 10:30 horas al colegio Ramiro de Maeztu, situado en el barrio madrileño de El Viso, en el distrito de Chamartín. Ha llegado acompañado de su mujer, Eva Cárdenas, y allí le esperaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Tras depositar su papeleta, Feijóo ha pedido a los españoles que voten "sin miedo" y "con memoria", y ha asegurado que en estos comicios se decide el futuro del país para la próxima década.
Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha sido el primero de los candidatos nacionales en acudir a las urnas. Ha votado a las 9:15 horas en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. A su salida, ha animado a los ciudadanos a participar y ha destacado la movilización registrada durante la jornada. "El mayor poder de la democracia es el voto", ha señalado. Sánchez aspira a continuar cuatro años más al frente del Ejecutivo.
Jon Echeverría
El candidato del Partido Popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones generales de este domingo. Ha acudido a su colegio electoral en Guipúzcoa. El dirigente concurre como representante de los populares por esta circunscripción vasca.
Santiago Abascal
El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha acudido alrededor de las 11:30 horas al colegio Pinar del Rey, situado en la avenida de San Luis, en el distrito madrileño de Hortaleza. Ha sido el último de los principales candidatos nacionales en depositar su papeleta. Tras votar, ha animado a los españoles a participar de forma masiva y ha pedido que puedan hacerlo "sin miedo y con optimismo".
Fernando Clavijo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado en la jornada electoral de este domingo y ha aprovechado su comparecencia para reclamar una mayor movilización ciudadana. "No puede ser que la abstención sea la que gane siempre", ha advertido. El dirigente canario ha hecho así un llamamiento a acudir a las urnas en unos comicios generales que decidirán la composición del próximo Congreso.
Fernando López Miras
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha acudido a votar en las elecciones generales del 29-N.
Mónica García
La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha acudido a votar en el colegio Santa María del Pilar, situado en el distrito madrileño de Retiro. La ministra ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada, ya que ha olvidado su DNI en físico y ha tenido que recurrir a la aplicación móvil oficial. Sin embargo, la falta de cobertura en el interior del colegio ha impedido que pudiera mostrar la app, por lo que ha tenido que ir a la calle para conectarse a la red.
Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha votado alrededor de las 13:00 horas en el Instituto Fortuny, situado en el distrito de Chamberí. La dirigente popular ha destacado la elevada afluencia de ciudadanos a los colegios electorales y ha expresado su deseo de que se mantenga la participación durante el resto de la jornada. "Espero que siga habiendo tanta participación", ha señalado tras ejercer su derecho al sufragio.
José Luis Martínez-Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido a votar al colegio La Inmaculada Marillac, acompañado por la vicealcaldesa y número dos del PP al Senado por Madrid, Inma Sanz. Tras depositar su papeleta, se ha desplazado al colegio electoral de Alberto Núñez Feijóo para acompañar al líder popular.
Ada Colau
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado a las 11:00 horas en el Instituto La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona. La exalcaldesa de la Ciudad Condal ha sido la tercera de los principales aspirantes a La Moncloa en depositar su papeleta, después de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tras votar, ha reclamado una participación masiva y ha defendido que las mujeres también deben hacer oír su voz en estos comicios.
María Jesús Montero
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha votado en el colegio Sagrada Familia (SAFA) de Sevilla. Ha acudido acompañada por varios representantes socialistas, entre ellos el portavoz del partido en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz. Tras depositar su papeleta, ha definido la jornada como "muy importante para España y el futuro del país" y ha animado a los ciudadanos a participar.
Irene Montero
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha votado alrededor de las 10:55 horas en el colegio CEIP La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar. Ha acudido acompañada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, además de otros representantes de la formación. Tras ejercer su derecho al voto, ha reivindicado que el sufragio es un derecho conquistado con mucho esfuerzo y ha animado a los ciudadanos a participar.
Ester Muñoz
La portavoz del Partido Popular en el Congreso y candidata de la formación por León, Ester Muñoz, ha acudido a votar al colegio electoral de Carbajal de la Legua, en la provincia leonesa. Lo ha hecho acompañada de sus padres. La dirigente popular concurre como cabeza de lista del PP por León en unas elecciones en las que se renueva la representación parlamentaria.
Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha votado durante la mañana en Madrid. En esta ocasión no concurre en las listas electorales, después de haber encabezado la candidatura de Sumar en los anteriores comicios generales. La dirigente no ha realizado declaraciones a los medios tras depositar su papeleta, aunque ha compartido varias fotografías de la jornada en sus redes sociales con un mensaje en el que la ha definido como "un día de esperanza, de democracia y de alegría".
Emiliano García-Page
El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha votado en el colegio Ciudad de Nara, en Toledo. Tras depositar su papeleta, el dirigente socialista ha confiado en que se registre una elevada participación y ha reclamado que, una vez superadas las elecciones, se deje atrás el clima de confrontación política de los últimos años.
Paco Núñez
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acudido a votar al colegio Ciudad de Nara, en Toledo, el mismo centro electoral en el que ha ejercido su derecho al sufragio Emiliano García-Page. El dirigente popular ha participado así en una jornada decisiva para la representación de su partido en la comunidad y en el conjunto de España.
Cayetana Álvarez de Toledo
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo también ha acudido a votar este domingo en las elecciones generales. La dirigente popular se ha sumado así a los representantes de su formación que han participado en la jornada electoral.
Miguel Tellado
El secretario general del Partido Popular y cabeza de lista de la formación al Congreso por La Coruña, Miguel Tellado, ha ejercido su derecho al voto durante la jornada electoral. El dirigente popular concurre por la circunscripción gallega como uno de los principales representantes de la dirección nacional del partido.
Míriam Nogueras
La cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, ha votado en el Casal de Gent Gran del Parc Central de Mataró, en Barcelona. La dirigente independentista ha aprovechado la jornada para recordar a su padre, fallecido hace 17 años y que habría cumplido 75 este domingo. También ha animado a la ciudadanía a participar y ha reivindicado el voto como una forma de defender la democracia y los intereses de Cataluña.