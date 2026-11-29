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Mónica García

La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha acudido a votar en el colegio Santa María del Pilar, situado en el distrito madrileño de Retiro. La ministra ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada, ya que ha olvidado su DNI en físico y ha tenido que recurrir a la aplicación móvil oficial. Sin embargo, la falta de cobertura en el interior del colegio ha impedido que pudiera mostrar la app, por lo que ha tenido que ir a la calle para conectarse a la red.