La sede del Partido Popular de Culleredo (La Coruña), ubicada en el núcleo de Acea de Ama, ha aparecido vandalizada durante la madrugada de este domingo, coincidiendo con la jornada electoral del 29-N. Los hechos se han producido pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales en una fecha señalada para la actividad política.

Según los datos facilitados por El Español, el exterior del inmueble presenta varias pintadas realizadas con spray rojo, además de restos de huevos lanzados contra la fachada que han quedado adheridos a los cristales y esparcidos por la acera.

"Calladita" y Feijóo "nazi"

Entre los mensajes pintados en el exterior figura la palabra "calladita", haciéndose eco del bulo propagado por la izquierda tras el debate a cuatro cuando Alberto Núñez Feijóo se dirigió a Ada Colau en esos términos para reprocharle que estuviera "calladita" mientras Pedro Sánchez salía corriendo de Paiporta tras la dana. La palabra aparece trazada con spray rojo sobre uno de los elementos exteriores del local.

Junto a esa pintada se lee el término "nazi", colocado bajo un cartel electoral con la imagen del dirigente popular, y se ha dibujado una esvástica en esa misma zona del exterior.