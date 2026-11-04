II Foro de Sanidad organizado por Libertad Digital, en imágenes
Libertad Digital ha celebrado este martes el II Foro de Sanidad, un encuentro en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid que ha reunido a responsables de la Comunidad de Madrid y a representantes de algunos de los principales actores del sector sanitario para analizar los desafíos del sistema y las soluciones que puede aportar la colaboración público-privada.
De izquierda a derecha: Juan Plaza, director de Relaciones Institucionales de Libertad Digital, Pablo Álvarez, director general para España de Moderna, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Luis Rodríguez, director General de Libertad Digital, Ignacio Balboa, de esRadio Galicia y Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital.
Fátima Matute, consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, junto a Ignacio Balboa, médico-colaborador de esRadio Galicia.
Eduardo Pastor, presidente de Cofares, en el II Foro de Sanidad de Libertad Digital.
Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el II Foro de Sanidad organizado por Libertad Digital.
Amelia Aguilar, directora de Comunicación de Asisa, durante el II foro de Sanidad de Libertad Digital.
Pablo Álvarez, director general para España de Moderna, interviniendo en el II Foro de Sanidad de Libertad Digital.
Pablo Álvarez, director general para España de Moderna conversando con Ignacio Balboa, médico- colaborador de esRadio Galicia.
Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid.
José Manuel Becerra, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).
De izquierda a derecha: Juan Plaza, director de Relaciones Institucionales de Libertad Digital, Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, Pablo Álvarez, director general para España de Moderna, Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital, Ignacio Balboa, de esRadio Galicia y Luis Rodríguez, director General de Libertad Digital.