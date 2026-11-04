II Foro de Sanidad organizado por Libertad Digital, en imágenes

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De izquierda a derecha: Juan Plaza, director de Relaciones Institucionales de Libertad Digital, Pablo Álvarez, director general para España de Moderna, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Luis Rodríguez, director General de Libertad Digital, Ignacio Balboa, de esRadio Galicia y Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital.